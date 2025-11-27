宏福苑五级火｜各界送暖措施一览 李兆基基金捐款3000万紧急救援 信和拨2000万赈灾

大埔宏福苑发生五级火，造成多人伤亡，多间企业、机构纷纷拨款支持赈灾及提供支援，《星岛头条》整理各界送暖措施。其中恒基兆业地产集团表示，为紧急支援大埔宏福苑火灾受影响人士，李兆基基金将捐款3000万港元，用于紧急救援及过渡安置，「我们对事件深感难过，并向所有受灾人士致以诚挚的慰问。」

信和及黄廷方慈善基金拨款2000万

信和集团表示，对于大埔宏福苑发生的火灾事故，集团与社会大众同感沉重，向受影响居民致以最深切慰问。信和集团及黄廷方慈善基金将拨款2000万港元支援赈灾，同时已在香港黄金海岸酒店、皇家太平洋酒店及香港富丽敦海洋公园酒店预备共160间客房，随时为有需要的居民提供免费住宿支援，希望减轻他们寻找暂居之所的负担。

因应居民的迫切需求，集团已迅速备妥各类生活物资，并转交政府相关部门协调发放。此外，今日下午集团义工同事亦前往圣公会救主堂社会服务中心大埔，为市民送上餐盒和热汤。

相关新闻 :

大埔宏福苑五级火．直播｜增至最少44人死66伤 警拘3工程公司负责人涉「误杀」

大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络

大埔宏福苑四级火｜穿「黄金战衣」消防员昏迷送院全身熏黑 处长杨恩健到医院了解

大埔宏福苑五级火｜李家超：即时安排巡查全港大型维修屋苑 检视棚架及建筑物料安全

大棋盘︱大埔宏福苑夺命火 政圈煞停选举 商界暂缓推大抽奖

宏福苑五级火｜李兆基基金捐款3000万紧急救援 信和拨2000万元赈灾 提供免费酒店住宿

李嘉诚基金拨3000万设援助金 额外拨5000万作后续支援

李嘉诚基金会宣布，为支援大埔宏福苑火灾的受灾民众，为受昨日(26日)宏福苑严重火灾影响的家庭及个人提供即时救助及后续复元援助。另外，并预留5,000万港元用于后续复元援助。基金会指，创办人李嘉诚对受灾人士所面对的重大损失与挑战深感难过，并对英勇的消防人员及所有前线救援服务人员致以衷心的敬意与感谢，旗下「纪律部队专项基金」将另向在执行职务中不幸殉职或受伤的消防及救援人员提供支援。

紧急资助申请将优先考虑能提供直接援助的计划，合资格机构可于今日下午1时后透过慈山寺网站提交。

公益金拨5000万成立基金 百万行善款全支援灾民

另外，香港公益金表示对事件深感哀痛，并向死者家属及伤者致以深切慰问，并宣布拨款5000万元成立「公益金及时雨大埔火灾援助基金」，为受火灾影响的家庭及人士提供紧急经济援助。公益金同时宣布，本周日（11月30日）举行之公益金港岛、九龙区百万行 - 中九龙绕道（油麻地段），所筹得的善款，将全数拨入「公益金及时雨大埔火灾援助基金」，用以支援今次受火灾影响的家庭及个人。

小米基金会将捐出1000万。雷军微博截图

小米捐赠1000万 雷军祈愿受灾同胞早日渡过难关

小米（01810）创始人雷军在社交媒体发文表示，香港小米基金会捐赠1,000万元，紧急驰援大埔火灾救援。

雷军发文指，祈愿逝者安息、伤者康复，受灾同胞早日渡过难关。

香港小米基金会紧急驰援1,000万元，用于受灾居民的医疗救援、紧急安置、过渡期生活救援等。此外，基金会将持续关注受灾救援情况，与社会各界携手，帮助受灾同胞早日渡过难关，重返正常生活。

香港福建社团联会捐款1000万元 支援灾民

香港福建社团联会展开一系列支援行动，协助受影响居民渡过难关。福建联会发起专项捐款行动，将捐款1000万元支援灾民，并呼吁会员及社会各界慷慨解囊，为受火灾影响的居民提供经济援助，所筹得的款项将由特区政府统筹分配。火灾发生后，福建联会亦立即与特区政府民政及青年事务局、保安局等部门联系，发函表达全力配合救灾善后工作的意愿。联会将根据政府指引，协助统筹资源，为灾民提供必要支援，共同维护社区稳定。

福建联会主席施清流表示，联会将持续关注灾情发展，并与特区政府及社会各界紧密合作，发挥闽籍乡亲团结互助的精神，为受影响居民提供力所能及的支援。联会感谢各属会及社会人士的积极响应，并呼吁更多力量加入援助行列，共同帮助灾民走出困境。

邵氏基金会损助2000万元支援灾民

邵氏基金会深切哀悼遇难同胞，向遇难者家属及受伤民众致以最诚挚的慰问。向全力救援的消防警务及相关工作人员致以崇高敬意。

为助力救灾安置工作，缓解灾民燃眉之急，基金会决定捐赠2000万港币，用于受灾群众紧急生活保障、医疗救助、临时安置及灾后重建等。

Lenovo 联想香港捐款1,000万港元

Lenovo 联想香港向大埔宏福苑五级火灾事件捐款1,000万元，用于受灾居民的紧急救援、生活物资补给、医疗救助及后续善后工作。

Lenovo 联想香港对事件深切关注，对受灾居民及家庭致以深切慰问，并对全力投入救援工作的消防及救护人员，以及所有迅速响应的前线救援团队，表达崇高敬意与由衷感谢。他们在危难时刻展现的专业精神与无私付出，为社区带来重要支持。政府的全力救灾、香港各界的一呼百应，正汇聚更大能量合力应对。

Lenovo 联想香港已动员集团义工积极参与支援工作，并将与相关部门紧密跟进，探讨以科技方案协助救援及善后工作，与香港市民同心同行，全力救灾。

方树福堂基金联同方润华基金损出500万

协成行旗下方树福堂基金联同方润华基金宣布，将拨款共计港币500万元，为宏福苑居民提供经济援助。相关款项将交由合作慈善机构统筹发放。基金主席兼协成行发展有限公司董事总经理方文雄先生表示，期望能透过这份心意，为居民提供及时的支持，缓解眼前的困难，与大家携手共渡难关。

「乐施毅行者2025」活动取消。乐施会FB

乐施毅行者取消 捐款全数拨予支援居民

此外，乐施会对事件深感痛心，并向死者的家属及伤者致以最深切慰问，并宣布取消原定于11月28至30日举行的「乐施毅行者2025」，以便政府及救援人员集中资源，全力投入救援工作。乐施会已启动紧急支援机制，并决定将「乐施毅行者2025」所筹得的公众捐款及适用物资，全数拨予支援受火灾影响的居民，协助他们渡过难关。



乐施会指，有关「乐施毅行者2025」的后续安排，将会尽快公布。会方向各位参加者、义工、合作伙伴及支持者深表歉意，并衷心感谢谅解。

善导会发紧急网上筹款

大埔宏福苑五级火警事故导致多人伤亡，为协助受影响家庭渡过难关，善导会亦发起紧急网上筹款，以提供一系列紧急服务即时支援受影响人士，共渡时艰。

麦当劳大埔区3间分店提供免费食物予灾民

由今日（27日）起至星期六，3 间24小时营业大埔区麦当劳（大埔墟，太和及昌运）会继续为受火灾影响的居民提供免费食物及饮品，麦当劳团队亦将会在未来几天继续为各中心送上食物。

新界乡议局捐款100万元支援火灾居民

新界乡议局表示，对大埔宏福苑五级大火导致重大人员伤亡深感悲痛，对事故中不幸离世的居民及英勇殉职的消防员表示沉痛哀悼，并向所有伤者及受影响家属致以诚挚慰问。

新界乡议局指，这场火灾为多个家庭带来难以弥补的伤痛，呼吁社会各界齐心协力，为受灾居民提供支援，共渡难关。新界乡议局决定紧急拨款100万港元支援受灾居民。同时，将透过新界27乡乡事委员会发起募捐行动，并积极配合特区政府相关部门，持续支持灾后重建，与社区同行，共克时艰。

中总捐款100万元 支援火灾受影响人士

香港中华总商会对大埔宏福苑发生严重火灾，造成重大伤亡深感哀痛，将捐款港币100万元，支援受火灾影响人士。中总会长蔡冠深对今次意外造成重大伤亡深表难过，向不幸遇难者、伤者及家属致以深切慰问，并向在火场中英勇奋战的消防员、参与救援工作的纪律部队、救护人员致以崇高敬意，感谢他们守护市民生命安全，对在救援中不幸殉职的消防员致以最诚挚的哀悼与敬意。

中总将积极动员会董、各委员会、会员企业伸出援手，呼吁出钱出力，与受灾居民共渡难关。