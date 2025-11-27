Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

工程承办商以假报价单诈屋苑26万元工程费 官关注中标价是否合理 押后明年1月判刑

社会
更新时间：12:35 2025-11-27 HKT
发布时间：12:35 2025-11-27 HKT

68岁工程承办商承认提交假报价单，虚构另外2间公司的报价，以低价获判私人屋苑16个小型维修工程项目，涉款逾26万元。该承办商今于东区裁判法院承认一项欺诈罪，主任裁判官张志伟认为需探讨案发时被告提出的价钱是否符合市价，以及业主立案法团会否索偿等。因此张官押后判刑至明年1月8日，期间被告获准以5000元等条件保释。

张官指出案中涉及被告虚构另外2间公司招标，最终获判项目，关注被告当时夺标的价格是否符合市价，会否构成不合理得益。张官另关注业主立案法团会否循民事途径追讨赔偿，因此押后判刑至明年1月8日，暂不为被告索取任何报告。

求情指虽低会夺工程惟没有偷工减料

辩方早前已提交书面求情，今于庭上指出涉案16个工程项目已完成，没有偷工减料或收到投诉。被告明白罪行严重性，会影响程序公义，小型维修工程亦有机会影响大厦结构及人命安全。

被告毛文佳，是大通渠务水电工程东主，他承认一项欺诈罪。控罪指毛于2017年8月至2023年5月期间，向新成中心业主立案法团讹称骏华工程公司及顺兴水电装修工程为真实的承办商，及两间承办商曾就16个与新成中心有关的维修工程项目发出报价单，意图诈骗而诱使业主立案法团把该16个项目判授予大通渠务及向大通渠务支付261,100元。

案件编号：ESCC2696/2025
法庭记者：雷璟怡

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
股市
42分钟前
大埔宏福苑五级火．直播｜增至55人死 4座大致救熄3座火势受控 李家超视察灾场
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火丨MAMA紧急改内容火焰舞台消失 传周润发杨紫琼不出席 大会公开最新安排
01:51
大埔宏福苑五级火丨MAMA紧急改内容火焰舞台消失 传周润发杨紫琼不出席 大会公开最新安排
影视圈
4小时前
宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
01:20
宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
社会
5小时前
大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万
大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万
商业创科
2小时前
大埔宏福苑五级火丨主播陈嘉欣声音颤抖报道惨剧 误传家园被毁获全港力撑专业表现
大埔宏福苑五级火丨主播陈嘉欣声音颤抖报道惨剧 误传家园被毁获全港力撑专业表现
影视圈
4小时前
大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉
大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火︱曾任法团顾问 当区区议员黄碧娇：不清楚工程最新进度不便回应
00:38
大埔宏福苑五级火︱曾任法团顾问 民建联黄碧娇：无参与招标决策 离任后对维修工程不知情
政情
2小时前
大埔宏福苑五级火｜殉职消防拍拖10年 女友发帖道别：你系我嘅骄傲 好想再拖住你只手
大埔宏福苑五级火｜殉职消防拍拖10年 女友发帖道别：你系我嘅骄傲 好想再拖住你只手
突发
55分钟前