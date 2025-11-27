大埔宏福苑五级火．附图｜承建商通告标明用发泡胶封窗 以防碎石击中窗户 疑成火势加速元凶

大埔宏福苑发生五级大火。昨日（26日）下午约2时52分，宏昌阁发生火警，火势数分钟内迅速蔓延至整栋大厦，及后火舌更伸延至其它6栋大楼。及至昨晚，火势仍未受控，现场火柱擎天，爆炸声不断，远至马鞍山亦见浓烟，警方须不断扩大封锁线。多名居民在消防员及救护员的协助下，疏散到安全位置，但仍有多人失联。截至今早8时，累计死亡人数44人，62人送院，更有消防员因此殉职。

保安局局长邓炳强，以及消防处处长杨恩健于深夜表示，消防人员在发现涉事大厦多个单位的玻璃窗贴上发泡胶板，每层电梯大堂窗外亦都被发泡胶封闭，极易燃烧并助长火势扩散，属可疑之处。警方今早（27日）拘捕涉事工程公司的两名董事和一名工程顾问，因严重疏忽导致重大伤亡，涉嫌「误杀」被捕。

宏福苑五级火︱「宏业」标明会以发泡胶板防止碎沙石击中玻璃窗

翻查大厦维修承建商「宏业建筑工程有限公司」资料，公司曾向居民介绍工程细节，当中图片标示出玻璃窗「保护措施」为贴上发泡胶板。

「宏业」亦曾于去年10月发表通告，指于「外墙打凿工程」中，会使用 Foam Board （发泡胶板）完整地将单位外墙窗玻璃遮盖作保护，以免于工程期间有碎沙石击中玻璃窗。

除了用上发泡胶，该通告中亦表示，工程展开前，会于棚架之工作台加设帆布，于棚网位置及铺设木板；在打凿外墙期间，会再临时外加木板或中空板遮窗，并于完成后随即拆除。

相关新闻：

大埔宏福苑五级火｜警查发泡胶封窗是否重灾原因 承建商曾称防石块击窗