宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟

大埔宏福苑五级火警焚烧大半日，至今晨仍未救熄。在宏昌阁2302室居住近10年的钟先生表示，太太与爱猫至今仍未能救出，消防部门多次接获求救并到场救援，但至今仍未成功救出被困者。

求救数十次至今仍未有消息

钟先生忆述，事发当日下午3时半许已赶返住所，当时火势已相当猛烈。他立即向在场消防员通报情况，并不断求救多达数十次，惟至今仍未有人获救。消防人员曾于凌晨时分致电钟先生，表示会再上楼救援，但至今仍未有消息。

「起火起得好快，10分钟已经烧到上顶，全部都系烟」，钟先生指，最后于昨晚7时许与太太通话，当时太太身处单位大房，「太太话好大烟，顶唔顺了」，相信她其后已昏迷。钟先生不敢再致电太太，担心造成危险。

万分焦急难掩忧心与难过

钟先生胞弟表示，好友协助致电医院查询，但至今未有任何消息。即使透过民间自发救援渠道，留下个人资料，但仍未有结果。钟先生万分焦急，难掩忧心与难过，「我而家只系想快啲救佢（太太）出嚟，生又好死又好，救佢出嚟先，唔想（太太）留系𠮶度」。

火警原因目前仍在调查中，钟先生怀疑是工人吸烟导致起火，但不清楚为何火势会蔓延如此迅速。现场所见，大厦外墙已被熏黑，消防人员仍在进行扑救及搜救工作。

忧心忡忡的李先生指，很伤心难过，仍等待失联的家人消息。

李先生双眼通红，指整夜难以成眠。

现场另一名忧心忡忡的李先生指，很伤心难过，由昨日下午3时多至今早，仍等待失联的家人消息，昨晚整夜难以成眠，很担心家人的安危。难掩难过双眼通红的李先生称，昨晚曾收到家人的通讯指「啲烟冲梗过嚟」，之后就联络不上。至今晨刚刚收到消防通知已搜救至23楼，所以立即赶过来等待。

记者、摄影：曹露尹

