大埔宏福苑五级火｜焚烧近19小时 居民家园被毁叹：唔知以后点算

大埔宏福苑发生五级大火。昨日（26日）下午约2时52分发生火警，现场火势猛烈，入夜后仍未有未有减弱之势。至今日（27日）早上9时许，现场火情已控制，大部分火势已被扑灭，但仍浓烟不断，不时出现爆破声，有反扑迹象。现时目测只余约6至7户仍有火势，消防派出四条喷水喉灭火降温。

宏福苑五级火︱部分大厦重现火势

当中，宏福苑靠右第二栋大厦宏道阁情况最严重，整幢大厦通体被烧黑，大楼高层剩余几户仍有火势。其中一幢大厦宏仁阁，亦重新出现火势，消防已出动灭火。截至今早8时，累计死亡人数44人，62人送院。现场陆续有伤者和宠物被救出。

有市民家人仍失联

居住在宏仁阁的温太表示，家人全部安全撤出，但见到家园被毁很难过。她忧心忡忡望向自己所住的大厦，指重新起火之处是自己单位，坦言「唔知以后点算」。

临时庇护中心外，一对居于宏昌阁夫妇的女儿仍被困于火场，二人由昨日下午3时许至今一直未收到女儿的消息，十分担忧，心情亦很难过。

记者：曹露尹