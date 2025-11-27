大埔宏福苑五级火｜建造界指八座同维修易「火烧连环船」 学会斥发泡胶堵通风口「错得离谱」

大埔宏福苑昨日发生五级大火，燃烧近一日后仍未完全救熄，截至今天清晨6时，已造成至少44人死亡、58人受伤。港九搭棚同敬工会理事长何炳德表示，不明白为何物业管理处或管理公司会批准宏福苑八座大厦同时进行维修工程，认为此举非常危险，应该分期进行，以避免出现「火烧连环船」情况，昨日的惨剧或可避免。

何炳德今天（27日）在电台节目中指出，进行维修工程时不应忽略大厦内仍有居民居住。他透露，昨晚与业界讨论宏福苑大火时，发现一个重大弊端，「唔知点解物管处、管理公司或顾问，会俾一次过八座同时间搭棚去维修，系好危险」。他指分期进行工程，就不会出现「火烧连环船」的惨剧。

维修顾问公司需承担责任

他进一步解释，八座大厦同时维修，若其中一座发生火灾，很容易波及邻近大厦，导致火势迅速蔓延。同时，维修工程期越长，风险越大，因为楼宇内仍有居民居住。而宏福苑的维修工程已进行一至两年，时间过长，属不理想的情况。他认为维修顾问公司事前应进行风险评估，因此需就此事承担责任。

何炳德亦关注大厦外墙的保护网是否使用阻燃物料。他解释，阻燃网成本较一般不防火的保护网高，不排除有人为贪平而铤而走险，建议政府加强规管。不过，他强调单凭肉眼难以判断宏福苑是否使用阻燃网，现阶段作出评论为时过早，应留待警方调查。

竹棚难点燃应规管助燃物

对于是否应以金属棚架取代竹棚，何炳德认为，不能因竹材较易燃而完全不采用。他解释，单独一根竹材用打火机烧，实际上相当难点燃，若现场存在助燃物质，无论竹制或金属棚架的伤害性和风险都一样，认为应加强监管助燃物料。

香港执业安全师学会会长李光升在同一节目表示，要点燃一根竹子并非易事，即使用打火机持续燃烧，也需要相当时间才有机会著火，他认为这次火势蔓延迅速，问题可能出在棚网本身。劳工处的业界指引虽要求使用阻燃网，但并非法例强制要求，使业界存有侥幸心态。他曾在其他地盘见过工人以渔网作保护网，但本次事件仍需待相关部门进一步调查和化验。

批评用发泡胶堵塞通风口：错得好离谱

李光升更批评，事件中有工人用发泡胶堵塞通风口是错得好离谱，估计是想防止灰尘进入室内，但发泡胶非常易燃，燃烧时亦会产生有毒气体，火灾风险极高，反映工人安全意识不足，直斥简直是无安全概念。

他还指出，维修地盘可能缺乏安全主任监督，也没有实施禁烟要求，当承建商未落实执行安全措施时，便容易发生事故。他常见工人边工作边吸烟，形容情况如同「无人监管」，认为政府与业界的监管明显不足。

钢筋强度或受损 需详细评估

资深电机及屋宇装备工程师何永业在另一电台节目中，对楼宇在长时间高温燃烧下的结构安全表深切忧虑。他从工程学角度分析，混凝土结构中的钢筋，在温度达到摄氏550至600度时，其结构强度便会大幅下降，失去支撑能力。考虑到火场温度极高，他担心大厦的结构稳定性已受到影响。现时仍在火场等候救援的居民以及进行搜救消防员也会面对一定的危险性，他强调消防员要持续向大厦洒水降温，以防止情况进一步恶化。

重建或比维修更合乎成本效益

谈及大厦的未来，何永业认为较早起火的宏昌阁情况不乐观。他指出，即使最终经过专业评估，大厦的主体结构仍然安全，但由于火灾已将楼宇内部，包括所有机电设施、装修、间隔墙壁等彻底烧毁，他认为，在这种情况下，进行全面复修的成本可能比直接重建更高。



