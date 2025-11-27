大埔宏福苑五级火｜何永贤：开放中转屋等逾3400单位及床位安置灾民

大埔宏福苑发生五级夺命火，造成大量屋民痛失家园，房屋局局长何永贤表示，全力支援安置火灾居民，房署已开放中转屋、临时收容中心和过渡性房屋共逾3400个单位，供居民入住。

何永贤在社交平台贴文表示，大埔宏福苑五级火令人揪心，当局对此深感难过，并向有关居民、英勇殉职的消防员及其家人致以深切慰问。房屋局上下亦立即跟进。其中宝田中转屋和临时收容中心，及龙田临时收容中心，可提供逾2000个单位及床位，供受火灾影响的居民入住。房署屋邨管理团队亦正全力协助受影响的广福邨居民。

过渡性房屋专责小组也立即联络所有营运机构，盘点目前可供入住的单位数目，统计出超过1400个单位可供有需要居民入住，涵盖港九新界。当中，约280个单位为大埔的过渡性房屋项目，包括善导会「善楼」、九龙乐善堂「乐善村」，及房协与港铁合作的「策诚轩」。 目前「善楼」已有超过40位受影响居民入住，当局正跨部门协作，为有需要的市民提供支援。