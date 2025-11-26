Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火 ‧ 返工注意｜运输署 : 40条巴士线改道 市民明早出发须预留充足时间

社会
更新时间：22:06 2025-11-26 HKT
发布时间：22:06 2025-11-26 HKT

运输署今晚（26日）表示，因大埔宏福苑的五级火警，多个路段仍需封闭。市民明早（27日）出行前，应留意交通运输最新安排，提早计划行程，预留充足时间。

吐露港公路部分路段全线封闭

由南运路至吐露港公路的一段大埔公路—元洲仔段（来回方向）全线、吐露港公路（来回方向）通往大埔公路—元洲仔段支路的唯一行车线、广宏街全线（来回方向），以及由吐露港公路至大埔太和路的一段完善路（往汀角路方向）的全线仍然封闭。驾驶人士需改用其他道路。

40条日间和通宵巴士路线受影响需改道

公共运输服务方面，途经有关路段的约40条日间和通宵巴士路线受影响，需改道行驶。市民应参阅巴士公司网页或流动应用程式，了解路线最新资讯，并尽量使用铁路服务。

运输署发言人表示，一直在紧急事故监察及支援中心统筹下与相关部门紧密协作，密切留意火警的情况。视乎行动进展，明日受影响地区一带的路面交通和专营巴士等公共运输服务可能受影响。市民出行前应留意交通运输最新安排，提早计划行程，预留充足时间出行。

运输署一直督导各公共运输服务营办商做好部署和应变，务求把对乘客出行的影响减至最低。紧急事故交通协调中心已提升级别并继续24小时运作，密切监察区内交通及公共运输服务情况。区域交通控制中心会按需要调整交通灯的灯号时间，以纾缓交通挤塞。市民请留意电台、电视台及「香港出行易」流动应用程式发放的最新交通消息。

