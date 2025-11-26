Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

​大埔宏福苑五级火｜邓炳强对消防员殉职深感悲痛 向其他遇难者家属致慰问

社会
更新时间：20:13 2025-11-26 HKT
发布时间：20:13 2025-11-26 HKT

保安局局长邓炳强今日（26日）对消防员何伟豪殉职深感悲痛。何伟豪今日在大埔扑救一宗五级火警时受伤，送往威尔斯亲王医院抢救后，最终伤重不治。

向殉职消防员及遇难者家属致最深切慰问  祝愿伤者早日康复

邓炳强说：「我对何伟豪在行动中不幸殉职感到非常难过和痛心，并向其家人致以最深切的慰问。」他亦向火警中其他遇难者的家属致以慰问，并祝愿伤者早日康复。

邓炳强表示，紧急事故监察及支援中心已于下午全面投入运作，统筹协调各部门全力应对及处理火灾造成的影响。消防处正全力扑救火警，保安局和各部队以及相关部门亦作出全力支援，并会尽力为受影响人士提供协助。

相关新闻：

大埔宏福苑五级火｜李家超主持跨部门紧急会议：对消防员殉职极度哀伤 指示全力做好灭火救援工作

大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络

大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱摹天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园

宏昌阁居民现场目睹家园被烧伤心痛哭 有居民称起火后火警钟未有鸣响

公务员事务局已与消防处联络  将尽力协助何伟豪家人渡过艰难时刻

另外，公务员事务局局长杨何蓓茵今日（26日）对消防员何伟豪于扑救大埔宏福苑火警时不幸殉职表示沉痛哀悼。

杨何蓓茵表示，她向何伟豪的英勇表现及无私奉献表达崇高敬意，并代表公务员队伍向其家属致以最深切慰问。公务员事务局已经与消防处联络，将尽力协助何伟豪的家人渡过这悲哀及艰难的时刻。

她亦向火警中其他遇难者的家属致以慰问，并祝愿伤者早日康复。

