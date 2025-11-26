​大埔宏福苑五级火｜邓炳强对消防员殉职深感悲痛 向其他遇难者家属致慰问

保安局局长邓炳强今日（26日）对消防员何伟豪殉职深感悲痛。何伟豪今日在大埔扑救一宗五级火警时受伤，送往威尔斯亲王医院抢救后，最终伤重不治。

向殉职消防员及遇难者家属致最深切慰问 祝愿伤者早日康复

邓炳强说：「我对何伟豪在行动中不幸殉职感到非常难过和痛心，并向其家人致以最深切的慰问。」他亦向火警中其他遇难者的家属致以慰问，并祝愿伤者早日康复。

邓炳强表示，紧急事故监察及支援中心已于下午全面投入运作，统筹协调各部门全力应对及处理火灾造成的影响。消防处正全力扑救火警，保安局和各部队以及相关部门亦作出全力支援，并会尽力为受影响人士提供协助。

另外，公务员事务局局长杨何蓓茵今日（26日）对消防员何伟豪于扑救大埔宏福苑火警时不幸殉职表示沉痛哀悼。

杨何蓓茵表示，她向何伟豪的英勇表现及无私奉献表达崇高敬意，并代表公务员队伍向其家属致以最深切慰问。公务员事务局已经与消防处联络，将尽力协助何伟豪的家人渡过这悲哀及艰难的时刻。

她亦向火警中其他遇难者的家属致以慰问，并祝愿伤者早日康复。