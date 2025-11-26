Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

海关「Customs YES」暑期工作实习计划颁证书 陈子达 : 让青年踏出职涯发展重要一步

更新时间：19:18 2025-11-26 HKT
发布时间：19:18 2025-11-26 HKT

香港海关昨日（25日）于海关总部大楼举行「香港海关青年发展计划」（「Customs YES」）暑期工作实习计划2025证书颁发典礼，颁发感谢状及实习证明书予支持机构代表及「Customs YES」会员。

海关关长陈子达致辞时表示，香港海关已连续5年举办暑期工作实习计划，今年共提供130个本地及内地实习岗位，吸引超过1 200名青年报名。实习计划的成功全赖各支持机构鼎力支持，让青年得以在实践中成长，踏出职涯发展的重要一步。

今年计划涵盖三个重点，包括（一）首次提供在北京和沈阳的实习职位，协助青年接触更多元的内地产业环境，提升他们于内地就业的竞争力；（二）连续第二年为中学生提供不同的职场体验，让他们及早探索个人志向，订立职涯方向；及（三）提供更多立法会议员助理实习职位，透过参与政策研究、提供议会行政支援及走访基层社区，让青年亲身体验和了解立法会议员的工作，从而推动他们日后投入公共服务。

2025年立法会换届选举将于12月7日举行，陈子达亦于会上呼吁来宾踊跃投票，齐尽公民责任，共建更美好香港。

未来，海关会继续与业务合作伙伴携手，为青年创造更多暑期实习机会，协助他们认识国家和放眼国际，为未来发展奠定基础。

