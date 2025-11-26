九巴车长车厂内遭撞毙 劳工处票控九巴没有确保雇员安全 排车员称车厂巴士停泊后相距不足两呎

前年9月有九巴车长于九龙湾车厂天台疑遭同事泊车时撞毙，事后九巴公司被劳工处票控一项「没有确保雇员的安全及健康」罪，案件今于观塘裁判法院开审。九巴排车员供称，他负责在涉事车厂停泊巴士，而车厂巴士泊好后，巴士之间相距不足两呎，他通过时亦须侧身行走。辩方盘问下，排车员确认九巴要求员工在车厂内行走时使用行人通道，排车时应注意盲点，车长和排车员均须定期上课「温故知新」。案件明续审。

排车员称巴士停泊后两车相距不足两呎

被告为九龙巴士(一九三三)有限公司，传票控罪指被告于2023年9月7日身为罗育权的雇主，于九龙湾九巴车厂没有提供合理安全系统于天台停车场的工作系统，没有提供资料指导监督予罗。

控方今传召九巴排车员张国松作供，张称他在涉案九龙湾车厂工作，在凌晨4时便会上班，负责把车厂内行车通道上的巴士停泊到合适的车位，好让驾驶头班车的巴士司机能够顺利把巴士驶出车厂，而车厂内的巴士妥当地停泊后，巴士与巴士之间的距离仅余不足两呎，他经过和取车时亦要侧身行走，而由于工作量大，往往会有9至10名排车员同时工作。

排车员张国松。苏正谦摄

就前年9月7日，罗育权被发现在车厂5楼受伤及后不治。张国松称他事前并不认识罗，他也是在后来才知道当日发生事故。惟张确认他和肇事排车员孙伟亮当日均负责排车工作，而他们排车员是自行内部分工，公司方面并没有人指导分工，及要求注意排车风险。

确认九巴要求排车时注意盲点看不清时不应开车

辩方盘问时，张同意所有排车员都是较为资深的合资格巴士司机，但张不同意排车是「手扳眼见」的功夫，称须经一段磨练后，才会变得容易。张又确认，所有车长和排车员均须定期上课「温故知新」，课上会提及泊车应注意的风险、确保途人注意到巴士存在等。

辩方续指，九巴向排车员提供的资料中，提及排车时应注意盲点，如果看不清楚、便不应移动车辆，甚至排车员须下车查看或找同事协助。张均同意，并确认车厂内车务督察会关注驾驶安全事宜。张亦同意，九巴要求员工在车厂5楼行走时，应使用行人通道；而张由2016年到九龙湾车厂工作、至2023年为止，未曾听说过类似本案的事故。

翻查资料，肇事排车员孙伟亮被控一项「危险驾驶引致他人死亡」罪，案件排期于明年6月15日在区域法院开审。

案件编号：KTS12808/2024

法庭记者：王仁昌