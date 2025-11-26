25岁大学生与未成年女友非法性交及肛交判囚2年 官：利用女事主年轻及性好奇犯案

前年23岁男子透过交友软件结识15岁女童，两人迅速堕入情网，交往期间多次进行非法性交及进行肛交。陪审团裁定他与21岁以下女童作出肛交罪成，他另承认5项与16岁以下女童非法性交罪。高等法院法官谭耀豪指，被告首次见面时以言语及行为引诱女童性交，主动脱裤露出阳具，又称不少女童约12至13岁已有性经验。谭官考虑到两人当时为男女朋友关系，案发时快将16岁的女事主虽身体成熟但心智仍未成熟，被告利用未成年女友的年轻及性好奇犯案，判囚2年。

求情称被告指公开「未销毁𠮶啲嘢」非性交片

早前陪审团以6比1被裁定江宇轩与21岁以下女童作出肛交罪成，即于2023年6月某日，在将军澳宝盈花园8座住所内与X肛交。江宇轩开审前已承认5项与16岁以下女童非法性交罪，他承认曾于2023年2月至8月，在酒店、宾馆及其住所内，与女方5度性交。

辩方求情时提及，现年25岁的江宇轩从小独力克服读写障碍 ，正就读浸会大学社会学系，本案令他曾面对停学，现时正修读最后一年课程。江面对刑事检控后压力甚大，愿意承担刑责，亦因此患上抑郁症。辩方强调本案不涉暴力行为，而被告恐吓公开「未销毁𠮶啲嘢」，并非指性交时拍摄到X的照片及影片，而是指X出轨的证据。

事主事后患严重抑郁焦虑创伤后遗症

谭官判刑指，被告与女事主X在Instagram认识，其后发展为情侣关系，拍拖约半年期间离离合合。双方首次见面时，被告在酒店房间内脱裤展示阳具，又向X称12至13岁女童发生性行为属常事，15至16岁进行性交已不算太早。被告起初与X无套性交10秒，其后应X要求才戴上安全套性交。被告在部分性行为期间曾拍照及录影，片段清楚拍到X容貌，被告保证很快便会删除。被告曾分手后以威胁「未删除个啲嘢」上传至互联网，X情绪崩溃向母亲透露事件，X母亲随即报警。

谭官提到被告与X年龄差距为7年9个月，被告起初以言语及行为诱使X性交，亦没有使用安全套，其后均是情侣在拍拖时戴安全套下性交及肛交，被告承认拍拖半年间曾与X性交近20次，亦承认曾在两人性交期间拍照拍片，曾要求X服用避孕药及安装定位程式。X事后患上严重抑郁症、焦虑症及创伤后遗症，经常采取逃避策略，建议需作心理治疗。

官指被告利用事主年轻及性好奇犯案

谭官认为案件不涉暴力，不存在被告控制X的情况，双方当时为相爱的男女朋友关系，但被告利用X的年轻及性好奇犯案，首次性交首10秒没有使用安全套，最后数次性交时X似乎也不太情愿与被告性交。虽然被告承认与X拍拖时性交近20次，谭官相信被告真诚悔改，重犯机会不大，判囚2年足以反映刑责。

对于被告与X分手后曾向X提出IG交友邀请，威胁把「未删除个啲嘢」上传至网上，谭官问被告是否已删除两人的性交照片及影片，否则后果十分严重，被告确认已删除该些照片及影片，更补充指：「我用女事主X手机影，没有留底」。

案件编号：HCCC274,275/2024

法庭记者：刘晓曦