涉尖沙嘴驾车运毒遇警截查 19岁学神被控危驾、违学牌规定、贩毒等6罪

19岁持学牌青年前晚深夜，涉嫌在尖沙咀高速驾驶私家车期间，疑遭警方截查时被搜出毒品，被控违反学习驾驶执照及未获授权而取用运输工具等6罪。案件今早在九龙城裁判法院首次提堂，裁判官将案件押后至明年1月15日再讯，被告保释申请被拒，保留8天保释覆核权。

被告王宇杰，报称地盘工人，被控危险驾驶、没有第三者保险而使用车辆、违反学习驾驶执照的规定、未获授权而取用运输工具及贩运危险药物共6罪。

控罪指，被告于2025年11月24日，在尖沙咀山林道与弥敦道交界在道路上危险驾驶私家车；而当时就车辆的使用没有备有一份有效的和符合汽车保险（第三者风险）条例规定的第三者风险保险单或保证单。

控罪另指，他同日在上述地点身为学习驾驶人士，在驾驶私家车时，没有持有有效驾驶教师执照及该执照令该教师有权给予属该种类汽车驾驶训练的驾驶教师所陪同；而且没有按照运输署署长发出学习驾驶执照时以书面指名的条件驾驶该车辆，即学习驾驶人士驾驶的汽车通常必须挂上「学」字牌。

控罪续指，他同日在上述地点明知该私家车，是在未获拥有人同意及未获其他合法权限的情况下取用，而仍然驾驶该运输工具；及同日在红磡畅运道与安运道交界非法贩运危险药物。

案件编号：KCCC3146/2025

法庭记者：黄巧儿