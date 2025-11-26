立法会选举｜港铁12.7提早开头班车 推投票抽奖 300份电子优惠券最高金额5万

港铁公司全力支持今届立法会换届选举，继连月来配合各项公众宣传推广，并于企业内部透过不同平台鼓励员工前往投票后，港铁今日（26日）公布将推出多项措施，便利各区的票站人员在投票日清晨前往票站执勤，鼓励和支持当天值班的员工投票，以及推出「投票有礼」抽奖活动，鼓励市民履行公民责任，参与投票，共同建设美好未来。

港铁大部分线路将提早开出头班车

因应选举事务处延长投票时间的安排，港铁将于12月7日早上提早开出头班车，大部份线路将于早上约5时至5时半开出，以便利票站人员前往票站，为早上7时半开放投票作好准备。除了在车站及商场宣传鼓励市民积极投票外，港铁商场亦会推出「投票有礼」抽奖活动，提供超过300份、由1000元至最高5万元的港铁商场电子优惠券，鼓励市民履行公民责任，参与投票。

将安排额外人手当值 以便员工投票

港铁同时致力落实多项措施，鼓励和便利员工身体力行，积极参与投票，履行公民权利及责任。作为主要集体运输服务的营运者，港铁公司会透过在选举日安排额外人手当值，以便利当天值班的员工前往投票。此外，持有当天投票「心意谢卡」的员工可登记参加内部活动，有机会获得公司礼品。同时，公司会向员工推广选举事务处于上水、港珠澳大桥香港口岸和香港国际机场设立的邻近边境投票站，方便在相关地区工作的员工于就近票站投票，并已透过不同的内部通讯平台、员工沟通渠道、办公室张贴海报等，鼓励员工在选举日踊跃参与投票。港铁亦已向承办商发信，呼吁承办商鼓励其员工前往投票。

港铁吁投票 推动城市前行

港铁指，运输及物流局局长陈美宝，在港铁公司行政总裁金泽培及其他港铁管理层陪同下，早前到访九龙湾车厂探望及与前线员工交流，了解车厂运作，并鼓励前线员工于12月7日立法会选举日，投票选出新一届立法会议员，为香港发展和民生福祉作出贡献。公司亦向局长简介了就推动全城投入选举，以及各项鼓励和便利员工投票的措施及安排。

金泽培表示，港铁扎根香港，心系社会。在公司进入如火如荼为香港建造一系列新铁路项目的阶段，立法会亦换届在即。随着香港社会加速发展经济、推动增长新引擎，以及改善民生、实现安居乐业，港铁鼓励每一位员工及市民，在今年12月7日选举投票日要投下手中重要关键的一票，选贤与能，一起推动城市前行。

港铁又指，公司一直积极配合政府的宣传部署，以及支持政府或相关团体在社区推动市民投票的活动，并会配合选举事务处在上水港铁站出口附近展示横额及指示牌，指引及便利身在内地的已登记选民前往邻近边境投票站投票。

城巴：已透多渠道向公众宣传立法会选举



为支持立法会选举投票，城巴亦已向全体员工发信，并于内部社交专页、办公室、车厂及工作间发放和张贴宣传资讯。此外，城巴已透过多个渠道向公众宣传立法会选举，包括全线巴士车厢显示屏、报站系统、巴士站上盖显示屏、网站及手机应用程式发放选举讯息，并在巴士总站张贴海报；同时联同姊妹公司汇达传媒免费提供为期约两周的100块四页展板巴士站广告。为配合投票日出行需求，城巴正研究提早及延后部分路线服务时间，并将按需求加强服务，亦计划于多个主要巴士站安排员工协助提供票站位置资讯，方便市民前往投票。

九巴和龙运考虑提早、延后或调整部分路线投票日服务时间

为鼓励市民参与立法会选举，九巴和龙运亦已在各区巴士总站张贴宣传海报，在巴士站到站预报显示屏、车厢报站系统、手机应用程式和网站提供选举投票日资讯。九巴和龙运已经透过内部通讯平台，鼓励所有同事行使公民权利，履行社会责任，在投票日踊跃投票。

在投票日当天，九巴和龙运将密切留意全部路线的服务需求，尤其是途经较多投票站的区内路线，做好准备有需要时提升服务；并会在多个巴士总站安排站务助理，向市民提供票站位置资讯。九巴和龙运正审视需要，考虑提早、延后或调整部分路线在投票日的服务时间，为票站工作人员或市民提供所需交通。九巴亦正筹备在选举投票日的周末举办活动，以吸引市民大众到场，凝聚社会气氛。