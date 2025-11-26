立法会选举｜周大福集团推近500万优惠 市民凭「心意谢卡」可于K11 MUSEA及 Art Mall 换领50元消费券

立法会换届选举将于下月7日举行，为营造选举氛围，不少商户相继推出投票优惠。周大福集团响应政府呼吁，秉持「企业与城市同行」的理念，鼓励市民积极投票，宣布市民可凭投票后获发的「心意谢卡」，于集团旗下多个业务享用特别优惠。

优惠将涵盖购物、餐饮及医疗健康服务，集团期望在促进消费活力的同时，推动更多市民走进社区、参与公共事务，以实际行动共建更具活力的香港。集团亦呼吁社会各界踊跃投票，支持立法会换届选举。

新世界发展表示，立法会是香港至关重要的政治体制部分，肩负制定法律、审议及通过财政预算案等重任，与社会经济发展及民生息息相关，集团全力支持今年立法会换届选举，除了在旗下多个物业刊登政府的选举宣传，亦推出全体员工半天特别假期、K11消费礼遇等，鼓励市民选贤举能，共创香港美好未来！

优惠包括：

新世界发展

K11 MUSEA 及 K11 Art Mall 现金消费券（消费满$100 便可获得$50 折扣），每日名额 1,207 名，共派 33 日，总值约$2,000,000

由今年12月7日投票日起至明年1月8日，市民只要手持「心意谢卡」，即可在K11 MUSEA 或 K11 Art Mall 的地下礼宾部，换领价值港币50元的电子消费优惠券，并于今年12月7日至明年1月22日，可在场内超过300间指定商户使用

周大福创建

香港会议展览中心：价值$500 的餐饮优惠券（消费满$1,000 可用），共1,500 张，总值$750,000

港怡医院：价值$1,000 体检或医美优惠券（消费满$2,000 可用），共 500张，总值$500,000

周大福人寿：价值$1,000 的保费折扣券（指定产品消费满$10,000 可用），共 127 张，总值$127,000

启德体育园

启德零售馆：价值$300 的电子消费优惠券（消费满$600 可用），共 4,000张，总值$1,200,000

佐丹奴

购物优惠券（消费满$600 便可获得$100 扣减），共 3,000 张，总值$300,000

*详情请参阅各商户提供的优惠资讯

