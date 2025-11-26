前港会球员涉打假波案 辩方盘问下 特赦证人称对犯案感后悔 

前港会球员霍斌仁涉串谋「打假波」案，今（26日）于东区法院续审。辩方盘问控方特赦证人时，指霍在涉案WhatsApp群组只是分析球赛赛果的可能性，当中有部分球赛并不涉及霍的球队，而证人会称霍的讯息与操纵赛果有关，只因他这样说才能免于被控方起诉。证人不同意，又称自己对犯案感到后悔，而他获发免予起诉书亦是控方的决定。案明续审。

代表首被告霍斌仁的辩方大律师苏信恩今盘问特赦证人成嘉狄（Kartik Srivastava），指在涉案WhatsApp群组中提到的部分球赛，霍当时并未参与其中，故霍根本无法操纵这些赛事的结果。成嘉狄确认这一点，但亦指霍可能认识其他人。

首被告霍斌仁。资料图片

被告卢斯安奴。资料图片

被告屠俊翘。资料图片

被告 Waheed Mohammad。资料图片

辩方指，其实在涉案群组中，霍只是分析球赛赛果的可能性，并没有提出操纵赛果。成嘉狄不同意。辩方续指，其实成嘉狄把涉案WhatsApp讯息说成与操纵赛果有关，是因为只有这样说才会获控方接纳为特赦证人、免受控方检控。成嘉狄否认，称自己对犯案感到后悔，而他获免予起诉亦是控方的决定。

4名被告依次为29岁霍斌仁、27岁外围赌注中介人Waheed Mohammad、36岁中西区康乐体育会后卫卢斯安奴（Luciano Silva Da Silva）及29岁屠俊翘。

4人同被控一项串谋赌博时作弊罪，指他们于2022年8月18日至前年4月30日与成嘉狄及其他人串谋，以欺诈手段赢取一名收受赌注者的金钱，致使愉园体育会有限公司在赛事中落败、或操控入球或角球数目，以在相关足球赛事中赢取金钱。霍另被控3项向代理人提供利益罪。除屠外，其余3人另被控串谋赌博时作弊罪。

案件编号：ESCC438/2024

法庭记者：王仁昌

