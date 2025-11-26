公屋综合轮候时间维持5.1年 简约公屋一般申请平均轮候3.1年

房屋局于11月26日公布最新一季的公屋综合轮候时间，截至2025年9月底维持5.1年，创2018年以来新低，较本届政府上任前的高位缩短一年。第三季共7,900个单位成功编配，其中「简约公屋」平均轮候3.1年，有效缩短整体轮候时间。

轮候时间维持5.1年 供应量显著增加

房屋局公布，截至2025年9月底，过去12个月获编配入住传统公共租住房屋（公屋）或「简约公屋」的一般申请者（包括家庭申请者及长者一人申请者），其公屋综合轮候时间维持于5.1年。这纪录是自2018年第一季以来的新低，较本届政府上任前的高位6.1年，缩短了足足一年。

房屋局发言人指出，2025年第三季，局方成功安排约7,900个一般申请者入住传统公屋或「简约公屋」。当中包括约1,600个新落成传统公屋单位、约4,000个传统公屋回收单位，以及约2,300个「简约公屋」单位。在获编配传统公屋单位的一般申请者中，逾八成半入住市区或扩展市区单位，这些区域深受申请者欢迎。然而，由于市区或扩展市区单位的轮候时间较新界地区长约两年，这些较长的轮候时间被纳入最新的公屋综合轮候时间计算。因此，尽管该季有约8,000个单位的庞大供应，公屋综合轮候时间仍维持在5.1年，与上一季相若。

简约公屋成效显著 助基层改善生活

获编配入住「简约公屋」的一般申请者，其轮候时间则显著较短。事实上，自首个「简约公屋」项目于2025年第一季开始编配以来，获安排入住「简约公屋」的一般申请者平均轮候时间仅为3.1年。这充分显示「简约公屋」不仅能改善低收入家庭的居住环境及生活质素，更在缩短公屋轮候时间方面发挥关键作用。

首个位于市区的牛头角彩兴路「简约公屋」项目，已于2025年9月初全面入伙。现时已入住该项目的居民中，约七成原居于不适切住房，随着各公屋及「简约公屋」项目相继落成，公屋综合轮候时间预计将逐步下降。

多管齐下加快流转 实现4.5年目标

房屋局发言人称，局方将继续兴建公屋，并积极推展余下的「简约公屋」项目。预计2025年将有约9,500个单位陆续落成入伙，逐步实现于2027/28年度前完成兴建约30,000个「简约公屋」单位的目标。

发言人续指，截至2025年9月底，约有111,600宗一般公屋申请，以及约85,700宗配额及计分制下的非长者一人申请。与最高峰时期的156,400宗及143,700宗相比，一般公屋申请与非长者一人申请的数目分别大幅下降约30%及40%，清晰反映公屋轮候队伍正逐步缩减。

展望2026/27年度起的未来五年，总体公营房屋建屋量（包括「简约公屋」）预计将达189,000个单位，较本届政府上任时增加约80%。公屋综合轮候时间于2026/27年度回落至4.5年的目标维持不变。