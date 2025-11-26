六旬父亲涉摸女儿胸部及下体4非礼罪脱 事主庭上推翻证供 官指未能稳妥信纳其供词

持双程证来港的六旬父亲涉嫌在2022年至2024年间非礼10岁亲女，亲父趁女儿熟睡时，将手探入女儿的衣物下，手捏女儿胸部及指插下体。被告早前否认4项猥亵侵犯罪受审，法官练锦鸿今早在区域法院裁定被告罪名不成立，裁决时指事主庭上居然同意部分非礼的行为从未发生过，而且其证供亦有许多不能调和之处，故认为不能稳妥地信纳事主的供词。练官直言，本案必定会对父女关系造成无可弥补的伤害，惟仍望二人能忘怀，尽快重拾正常生活。

事主庭上推翻部份证供

练官裁决时指，本案的争议在被告是否有犯下相关非礼行为，尽管事主X在主问时坚毅地将非礼事情说出，惟在盘问时居然同意部分非礼的行为从未发生过，直接推翻自己的证供。练官形容，辩方的问题清楚及直接，没有误解之处，虽然控方其后尝试澄清，指其说法有可能是X在不知所措下的反应，惟法庭仍有责任作出公平裁决。

练官续提及，X的证供有许多不能调和之处，X供称首次案发时是与胞姐同住一房，练官认为若胞姐听见任何异声，必然会被惊动。尽管X或因年少而没有反抗，惟X连受惊的自然反应亦没有作出，被侵犯后居然随即睡去，练官直言其说法实在难以置信。

与保母供词不能相容令人生疑

练官引述X的供词，X提及曾向保姆投诉遭被告非礼，惟X一度供称是2022年8月后，又指是2022年9月，其后又改口是12月，练官指X就投诉时间作出不同版本。X亦曾提及，自己向保姆投诉后，保姆遭被告开除。惟保姆在庭上供称，是因私人理由请辞。练官认为X的理由与保母的供词不能相容，令人怀疑X是有所隐瞒。

60岁被告Z.F.，持双程证来港，被裁定4项猥亵侵犯罪脱。控罪指他于2022年7月至8月期间，分别两度在香港荃湾某单位内，猥亵侵犯10岁女童X；另于2023年的某日在香港，猥亵侵犯11岁女童X；及在2024年1月16日，在香港荃湾某单位内，猥亵侵犯11岁女童X。

案件编号：DCCC489/2024

法庭记者：黄巧儿