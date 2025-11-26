Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

列车有问题即时知！港铁PHM系统全天候监测 杨美珍：港铁DNA就是安全

社会
更新时间：13:41 2025-11-26 HKT
发布时间：13:41 2025-11-26 HKT

港铁一直以「安全第一、质量至上」为原则，由铁路基础设施设计到日常营运，再到铁路设施保养维修及资产管理等，旨在将安全落实在每个环节。港铁公司常务总监—香港客运服务杨美珍接受《星岛头条》访问时形容「港铁DNA就是安全」。她举例称，即使一对月台幕门，亦有很多安全考虑，如果幕门未能完全关上，为确保安全，列车驶入月台时会减慢速度。她又透露，港铁现时使用「列车性能和健康监测系统」（PHM），以实时监测列车表现，现已于东铁线、南港岛线及市区线Q-Train新列车应用。

「国际铁路安全会」第四次在港举办 杨美珍感荣幸

适逢「国际铁路安全理事会」今日（26日）开幕，杨美珍表示，「国际铁路安全理事会」是全球铁路安全领域最重要的平台之一，香港能够第四次举办，对此感到十分荣幸。今届更是由国家铁路局、机电工程署及港铁公司共同主办，充分体现两地在铁路安全领域的紧密合作。

港铁在不同范畴应用「智慧营运」  实时监察行车状况

杨美珍提到，今年主题强调「创新」及「科技」，港铁公司在不同范畴已应用「智慧营运」，例如轻铁站月台的闭路电视具备影像分析功能，可以监察月台情况，同时识别车站旁边的交通灯信号，以及侦测行人过马路情况。如果有行人或者物件停留在路轨，系统会即时向轻铁车长发出警示，亦会于需要时向乘客及行人发出广播，避免发生意外，提升营运安全。

杨美珍表示，「列车性能和健康监测系统」可以将每架列车及其关联子系统，包括与安全有关的设备，例如制动系统和车门等的运作，实时显示予车厂和车务控制中心的人员，进行全天候监察。

杨又谓，该系统可以将列车的数据整合，透过大数据分析，进行实时监察，及时发出警报，提醒人员尽快处理，「列车万一有运作不畅顺的情况，车务人员可以透过PHM尽快排查受影响的子系统，同时作出有针对性的处理，并尽快恢复正常列车服务，减低对乘客影响」，未来亦会陆续应用于其他铁路线路。

此外，杨美珍介绍，近年来港铁亦积极推动「智慧维修」，并设立「车务数据中心」，配合多个实时智能监测技术，透过大数据分析，以提升维修效率。

记者：谢宗英

摄影：卢江球

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:17
LIVE‧持续更新｜大埔宏福苑五级火增至36人死 279人失联 李家超：警方消防设专责小组调查 必提交至死因庭
突发
2小时前
大埔宏福苑五级火｜周四及周五政府选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
大埔宏福苑五级火｜政府宣布周四及周五选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
政情
4小时前
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
01:41
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
突发
6小时前
网民拍摄到大批深圳消防在莲塘口岸外集结，疑准备来港协助求火。FB@关你车事
大埔宏福苑五级火｜深圳消防5个中队 莲塘口岸候命来港支援
即时中国
3小时前
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱摹天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
02:12
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱擎天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
01:41
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
社会
6小时前
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
03:51
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 送往东昌街社区会堂
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 有酒店提供客房安顿
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
突发
2小时前
习近平对大埔宏福苑火灾死难者表示哀悼。新华社
大埔宏福苑五级火｜习近平向死伤者慰问 要求驻港联络办全力支援
即时中国
3小时前