列车有问题即时知！港铁PHM系统全天候监测 杨美珍：港铁DNA就是安全

港铁一直以「安全第一、质量至上」为原则，由铁路基础设施设计到日常营运，再到铁路设施保养维修及资产管理等，旨在将安全落实在每个环节。港铁公司常务总监—香港客运服务杨美珍接受《星岛头条》访问时形容「港铁DNA就是安全」。她举例称，即使一对月台幕门，亦有很多安全考虑，如果幕门未能完全关上，为确保安全，列车驶入月台时会减慢速度。她又透露，港铁现时使用「列车性能和健康监测系统」（PHM），以实时监测列车表现，现已于东铁线、南港岛线及市区线Q-Train新列车应用。

「国际铁路安全会」第四次在港举办 杨美珍感荣幸

适逢「国际铁路安全理事会」今日（26日）开幕，杨美珍表示，「国际铁路安全理事会」是全球铁路安全领域最重要的平台之一，香港能够第四次举办，对此感到十分荣幸。今届更是由国家铁路局、机电工程署及港铁公司共同主办，充分体现两地在铁路安全领域的紧密合作。

港铁在不同范畴应用「智慧营运」 实时监察行车状况

杨美珍提到，今年主题强调「创新」及「科技」，港铁公司在不同范畴已应用「智慧营运」，例如轻铁站月台的闭路电视具备影像分析功能，可以监察月台情况，同时识别车站旁边的交通灯信号，以及侦测行人过马路情况。如果有行人或者物件停留在路轨，系统会即时向轻铁车长发出警示，亦会于需要时向乘客及行人发出广播，避免发生意外，提升营运安全。

杨美珍表示，「列车性能和健康监测系统」可以将每架列车及其关联子系统，包括与安全有关的设备，例如制动系统和车门等的运作，实时显示予车厂和车务控制中心的人员，进行全天候监察。

杨又谓，该系统可以将列车的数据整合，透过大数据分析，进行实时监察，及时发出警报，提醒人员尽快处理，「列车万一有运作不畅顺的情况，车务人员可以透过PHM尽快排查受影响的子系统，同时作出有针对性的处理，并尽快恢复正常列车服务，减低对乘客影响」，未来亦会陆续应用于其他铁路线路。

此外，杨美珍介绍，近年来港铁亦积极推动「智慧维修」，并设立「车务数据中心」，配合多个实时智能监测技术，透过大数据分析，以提升维修效率。

记者：谢宗英

摄影：卢江球