大光面结业｜茶餐厅生意势受压？饮食界：短期未必找到替代货源 惟一原因反令生意增加

社会
更新时间：13:33 2025-11-26 HKT
发布时间：13:33 2025-11-26 HKT

拥有57年历史的香港茶餐厅名物「顶好大光面」，将于今年12月结束营运。香港餐饮联业协会会长黄家和今日（26日）接受《星岛头条》访问时表示，大光结业面对茶餐厅业界确实会构成一定影响，因大光面在市场占有率不低，且价格较出前一丁等品牌低，为不少食肆提供具成本效益的选择。他认为，大光面结业为业界带来短期挑战，但对茶餐厅整体生意影响有限，预期市场将逐步适应转变。

短期内业界未必找到替代货源

黄家和指，许多茶餐厅习惯同时提供多款即食面，例如大光面、出前一丁等，以满足不同顾客需求。由于大光面价格较低，在茶餐厅市场中占比较高，一旦停供，短期内业界未必能迅速找到同等价钱与质量的替代货源，难免对供应链造成压力。

转出前一丁需加钱反带动生意

不过黄家和强调，情况未致于令茶餐厅因面食供应问题而结业，因茶餐厅食品种类多元，即食面仅是其中一环，且近年内地生产的公仔面品质已相当成熟，长远而言应可找到合适替代品。

此外，若顾客转选如出前一丁等其他品牌，需要额外付费，但不少食客已习惯食用公仔面，对小幅度加价未必介意，反而可能带动茶餐厅生意额上升。

记者：曹露尹

