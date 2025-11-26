绿置居宏致苑拣楼 彩虹邨重建户获1号筹选中「楼王」：中了六合彩

新一期绿置居今早（26日）开始拣选单位，推售包括新建项目的九龙湾宏致苑、4个重售项目（启钻苑、高宏苑、锦柏苑及清涛苑）及342个租置回收单位。

早上9时许，位于观塘的房委会绿置居销售小组办事处已经有数十名市民排队，等候入「简报房」拣选单位。至10时，办事处一度人头涌涌，水泄不通，大批中签人士围在屏幕前，观看各单位的出售情况，有职员在场维持秩序。有提早近两小时到场的市民被保安劝退，称须在指定时段才能进场选购单位。

1号筹梁女士买入「楼王」 赞环境较好又方便

首轮拣楼人士为华富邨、彩虹邨清拆家庭。买入了宏致苑高层的「楼王」的梁女士透露，将与先生、儿子同住。她形容心情颇开心，早前已到单位参观，由于该单位「够大」，加上是「楼王」，「（视线）高过丽晶花园，遮挡程度没那么高，都是首选单位。」她称相比旧居彩虹邨，宏致苑的环境较好和方便，也有两个地铁站选择，又形容像中了六合彩，「是好难得的机会，好突然，不知为何变了1号筹。」

住在彩虹邨12年的70岁朱女士亦买入宏致苑中层、459呎大单位，计划与先生、儿子同住，一家三口会一起供楼，「这里面积大些，之前（彩虹邨）约200几、300几呎，环境和景观差不多，都是望向街」。不过她提到，新居距离彩虹站稍远，加上购买生活用品要去丽晶花园或者启德站附近，「之前楼下就有，要慢慢适应。」她称彩虹邨清拆前，已有置业念头，惟同区的私人屋苑价钱昂贵，「要800多万，没有想过买，与居屋差很远」，亦有尝试抽绿表居屋，「抽了4、5次，一直都抽不到，直到要清拆，今次号码排得很前。」

宏致苑景观无遮无挡成心水选

有为家人拣选单位的李先生表示，由于父母和弟弟原本住在彩虹邨，受清拆影响需要搬迁，早前一家人已前往单位参观。他笑言「做了两、三天功课」，最后决定选出宏致苑一个中层、向东的大单位，「觉得单位的座数很合适，景观都不错，前面无遮无挡，都是大家的心水。主要他们负责（供楼），我也会支持下。」

位于九龙湾的新建项目宏致苑，3座一共2576个单位，实用面积193至466平方呎，价钱为115万至349万元。今期另有262个重售绿置居单位可供拣选，分别有4个为启钻苑、57个为锦柏苑、48个为清涛苑及153个为高宏苑，以及新一批342个租置回收单位可供购买。

记者：何姵妤

摄影：何家豪

