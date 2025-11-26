双程证老妇假结婚为与港兄团聚 认串谋诈骗罪囚1年

持双程证的65岁内地妇去年藉与港男假结婚，虚报来港与配偶团聚被控。被告今早在沙田裁判法院承认1项串谋诈骗罪，求情指兄长在香港生活，愚蠢犯只为与兄长团聚而犯案。署理主任裁判官郑纪航考虑后以18个月监禁为量刑起点，认罪后判处12个月监禁。

辩方求情指被告黎辉琼在内地读书至小三，之后一直务农，直至25岁结婚成为全职家庭主妇。辩方续指被告20多年前离婚，育有3名子女，兄长则在香港生活，被告为与兄长团聚才愚蠢犯案，现已非常后悔，因此即时认罪。郑官判刑遂以18个月监禁为量刑起点，认罪扣减至12个月。

65岁被告黎辉琼，持中华人民共和国往来港澳通行证到港，被控项串谋诈骗罪，承认于2024年3月某天至2025年10月3日期间（包括首尾两天），在香港或其他地方，与黄耀基及其他不知名人士串谋诈骗香港特区政府入境事务处处长及其人员，即黎藉与黄耀基缔结结婚，并不诚实地及虚假地向处长及其人员表示，黎来港目的是为了探望配偶并与其团聚，从而诱使处长及其人员作出违反其公务职责的行为，既在原本不会批准的情况下批准黎进入香港。

案件编号：STCC3833/2025

法庭记者：陈子豪