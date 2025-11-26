国际铁路安全理事会年度会议揭幕  李家超：与内地及全球伙伴携手推进铁路发展

第35届国际铁路安全理事会年度会议今日（26日）起在香港举办，主题为「通过创新与合作促进铁路安全」，设为期4日的场地会议及两日的技术考察。行政长官李家超致辞时表示，铁路是促进联通、提供韧性和推动发展的强大引擎，香港会与内地及全球伙伴携手推进铁路发展。

李家超：10年内将实现深港地铁网络无缝对接

今次会议由内地与香港共同举办国际会议，彰显两地在铁路安全及规管领域的紧密合作，以及在全球铁路专业领域的影响力。李家超表示，随著广深港高铁在2018年开通营运，香港与内地之间的跨境铁路服务进入新时代，本港目前无缝接入全长超过48000公里的高速铁路网络，为出行、贸易和经济的融合创造全新机会。从香港西九龙站出发，更可前往96个目的地，通关手续便捷高效，大幅提升乘客出行便利，巩固本港作为区域物流和交通枢纽地位。

李家超又指，香港与深圳正合作推进两个跨境铁路项目，分别是港深西部铁路（洪水桥至前海）香港段，以及北环线，有关项目将于10年内实现两地的地铁网络无缝对接。

国家铁路局副局长王启铭表示，安全是铁路发展的生命线，中国铁路持续推进基础设施现代化，强化设备整个生命周期的质量管理，同时全面推行从业人员分层分类的培训，不断提升专业素养和应急处置能力。

王启铭：国家铁路局正加快推进高速磁悬浮交通系统研发和实验

王启铭指，国家铁路局会积极运用大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术，实时监测基础设施和运营装备，作风险预警和智能决策。目前正加快推进时速600公里级别高速磁悬浮交通系统的研发和实验，力争在高端技术领域取得新的突破。另外，有运用数据驱动建设智能云平台，智能调度系统和运用自动驾驶等创新技术，全面提升路网运行效能和安全的韧性。

他强调，开放合作是中国铁路坚定不移的发展战略，积极参与全球铁路事业，推动基础设施硬联通与规则标准软联通协同发展。

欧阳伯权：港铁积极运用创新科技持续提升安全性

港铁公司主席欧阳伯权表示，从铁路基础设施的设计与维护，到日常营运以推动城市前行，安全植根已港铁的每一个环节，令港铁在香港、内地及海外城市管运的铁路，每日赢得数以百万乘客的信任。

他又指，铁路面对的挑战随著时代变迁而改变，促使港铁积极运用创新科技持续提升安全性，并与业界和监管机构携手，共同以创新思维和协作推动铁路安全。

