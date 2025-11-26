竞委会：交换价格及未来定价意向均有违例风险 正常非敏感资讯毋须担心

竞争事务委员会昨日起展开大型宣传教育活动，提醒企业交换敏感商业资料可能违反《竞争条例》。竞争事务委员会行政总监 (政策及倡导事务) 萧满章表示，若涉及交换价格及未来的定价意向，均有违法风险。

萧满章今（26日）在电台节目中指出，理解中小企业在日常营运中需要与同业交流，例如分享雇员安全标准、公共政策或监管事务等议题，均属正常商业行为，并非敏感，对行业竞争影响不大，违反《竞争条例》的风险较低。

交换价格、成本等属敏感商业资料

然而他指，若与同行或竞争对手交换价格、成本等敏感商业资料，尤其涉及未来定价意向，便可能损害市场竞争，并构成违反《竞争条例》的风险。萧满章解释，佣金亦是价格的组成部分，因包含在顾客支付的款项中，亦可能构成违法行为。

萧满章透露，该会至今向竞争事务审裁处入禀的15宗案件中，有5宗涉及交换敏感资料，共牵涉23间企业及个人。

他强调，企业一旦交换商业敏感资料，将降低市场竞争者之间的不确定性，导致产品与服务价格上升、品质下降，以及消费者选择减少。

会考量多项因素 综合判断是否违法

至于交换资料是否触发《条例》下的竞争问题，他表示需视乎个案情况，包括资料的敏感程度、新旧、详细程度等因素。他进一步说明，判断资料是否属商业敏感，会考量多项因素，包括资料的敏感度；资料的新旧——分享未来或当下资料，较历史资料更易引起竞争问题；详细程度——个别公司资料比匿名和综合资料更可能损害竞争；市场特征，例如若市场仅有少数竞争者，交换敏感资料便极可能损害竞争；以及交换频率等。

被问及业界讨论某区清洁工人日薪是否违法，萧满章回应，需根据每宗个案的具体情况及上述因素综合判断。他建议企业在与同行交换资料前，应先自行评估披露该资料是否存在违法风险。

萧满章表示，竞委会将持续与各业界、专业人士及商界保持紧密沟通，未来继续举办讲座、研讨会、简报会及工作坊，透过深入的教育宣传，协助业界全面认识《竞争条例》，包括何谓交换敏感商业资料。

