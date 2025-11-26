每日杂志‧人物志｜走遍村校记录校歌 史嘉茵用音乐串连人与土地

穿过篮球场旁的铁丝网小洞，映入眼帘的是荒废多年的打鼓岭坪洋公立学校，也正是非牟利组织「香村」创办人史嘉茵（阿史）与村校的缘份起点。这次相遇，让她展开往后10多年的旅程——从在村校举办艺术节、四处走访收集校歌、策划各式文化活动，到今年出版个人著作，她始终穿梭于香港村落，以音乐串连土地与人。谈起这段经历，阿史说：「是每一个遇到的人给了我力量、故事和信任，让我敢去尝试那些看似天真、甚至傻气的想法。」香村即将踏入10周年，她期望未来能让更多人踏进村落，亲身感受村校与村落的故事，了解香港的变迁。

史嘉茵于谷埔公立学校与旧生录校歌。 受访者提供

史嘉茵出版书籍《村声回响：聆听香港村校记忆》，详细记录了村校历史及旧生日常生活等内容。

说起阿史，许多人首先会想到她与「村校校歌」的紧密连结。但起初的她，其实对村校一无所知。阿史回忆，那时刚毕业的她与一群朋友，只想找一个负担得起的工作室，随着他们发现城市里到处都有等待「强拍」的工厦、闲置的校舍，一个念头逐渐萌芽──或许，艺术可以让这些被遗忘的空间重新呼吸。于是，他们成立「空城计划」，试图「打开」被闲置的空间，让艺术创作者能短暂栖身。

唱响「稻麦飘香」震撼难忘怀

后来，「新界东北发展计划」让她意外踏上坪𪨶的土地。透过朋友牵线，她和团队带着热血与想像，第一次踏进这片陌生的乡郊，并在村民财哥的带领下，来到已荒废的坪洋公立学校。「那是我人生第一次听到『村校』这个词」，阿史笑说。当她穿过杂草，看见宽阔的足球场时，心里已作出要在这里举办第一届「空城艺术节」的决定，让艺术家与村民以村校为主题展开创作。

然而准备过程远比想像艰难，她坦言，「我们8个都是从城市走进来的年轻人，其实甚么都不懂。」真正让艺术节成真的，是不遗余力帮忙除草、接水电、搬流动厕所的村民。

艺术节开幕当天，数十位年龄横跨20至70岁的旧生，再次齐聚礼堂，唱响校歌第一句「云山苍苍，碧树茫茫，田畴树绿，稻麦飘香」时，那份震撼至今仍让她难以忘怀，「那时候我就开始觉得，村校校歌有值得发掘的地方。」

那是她第一次明白，村校校歌不止是一段旋律，亦能让不同年代的村民重新站在同一个地方，唤醒共同回忆。

2016年，「空城计划」在坪𪨶荒田上举办《香村》大碟发布会。 受访者提供

2016年，第二届艺术节举行，她更进一步尝试把村民的故事变成音乐，与20位音乐人和村民合作，出版大碟《香村》。村民第一次成为创作者，有人填词、有人参与作曲，「我发现他们不止是能干，还很有创意。只要给他们平台，他们也可以成为艺术家。」

同年，她成立了音乐组织「香村」，开始系统性搜集香港村校校歌。10年间，她走访梅窝、古洞、蒲台岛等地，记录了30间村校的校歌。

香村于大埔的前六乡公立学校中，举办「世界音乐在香港」种族共融、音乐教育先导计划音乐会。受访者提供

今年，阿史的处女作《村声回响：聆听香港村校记忆》正式出版。她形容，出书令她与多年不见的村民重聚。喝茶聊天之间，双方再度重温往事，「还是觉得很有趣，他们那时的生活，或者他们对于村校的情感、对校歌的记忆，很多都是真实的生活经验，对我来说那个震撼还是很新鲜。」

被指「消费」村民曾自我怀疑

她说，每当经历挫折时，村民的故事会给她很多力量，「他们的生活很艰苦，早上要帮妈妈耕田，又要喂鸡养猪。他们说上学是最开心的时刻，因为终于不用做家务。学校是他们一个平台，让他们认识彼此，减少村里的纷争。」

不过，她亦坦言曾面对质疑，指她在「消费」村民故事，令她一度陷入自我怀疑。直到一次在谷埔录校歌时，一位旧生向她表达感谢，「她说：『知道学校杀校几十年，已经很破落，但因为录校歌给了我理由回来，见到一些50年没有见过的同学』。」这番话，让阿史重新振作，「不需要刻意去想为甚么要做，只要看到旧生们开心，又能录到校歌，记录某一段历史，这就足够了。」

香村前年于梅子林及荔枝窝上演的在地环境音乐节剧场《村上吾家》。受访者提供

推动乡郊保育10多年，阿史说从最初举办艺术节时的「摸着石头过河」，到今天政府与民间都有更多资源投入乡郊保育，乐见本地对乡郊的关注度有所提升，尤其是对乡村生态、活化与文化研究等。

然而，村校仍然是小众中的小众。她说，村校的可贵之处在于其浓缩的历史价值，「可能从村校的校名，到为甚么村校会从兴旺走向没落，其实可以看见整个城乡的变迁、当年新界的原居民怎么离散。」

她记得第一次听到「稻麦飘香」时，完全不理解。后来村民解释，坪洋村曾有大片稻田，每到收成时节，一阵风吹过，空气中带着谷物的香气。这些看似细小的细节，却是香港历史的一部分。

阿史强调，村校仍充满生命力，未来希望透过不同人的故事与回忆，令这个议题继续引起回响，并发展新的创作。

史嘉茵与村民和音乐人，一同以音乐欢送福利渡。受访者提供

跳岛游领新一代寻找节庆意义

香村即将踏入10周年，阿史没有打算放慢脚步，将继续走访其他村落，收集更多村校校歌。明年，她亦计划在沙头角举办「跳岛游」，带公众走进吉澳、荔枝窝等地。她特别希望趁吉澳10年一度的「安龙太平清醮」，在岛上策划艺术节——把传统转化成当代艺术创作，让年轻一代理解节庆背后的意义。

同时，阿史透露有意向政府申请租用吉澳公立学校，希望将校舍打造成村校展览馆，「将它变成一个深港的文化创意基地，因为吉澳正在香港与盐田中间，吉澳以前的渔民与盐田来往频繁，我希望可以讲述这些历史。」她亦希望与学者、收藏家合作，建立香港村校历史网站，将多年搜集的村校校歌、村落历史及文物等整合上载网络，成为公共资源。

史嘉茵希望能与其他机构合作，租用吉澳公立学校作村校展览馆。

回顾过去，阿史形容村民是自己的老师，教会她怎样认识香港村落，「讲了很多故事给我听，让我理解村落的变迁，也给了我很多创作灵感。」展望下一个10年，阿史却笑言自己不是一个有计划的人，「看看我会遇到甚么人，然后那些人又会带我，打开怎样的另一扇门。」

沙头角成立「王昌泰盒子」延续梦想

因生活上的变动，阿史近年迁居沙头角，并入职沙头角文化生态协会。然而，她并没有因此停止推动乡村文化艺术活动，先后于沙头角成立「王昌泰盒子」社区空间及「廿二馆」。

她笑说，「王昌泰盒子」是多年前梦想的延续，在「空城计划」时，她已想将一间空置的店舖打造为艺术空间。随着沙头角开放，新楼街成为少数仍保有历史感的地段，有赖店主慷慨借出舖位，让她的计划得以成真。她说，这些年在沙头角遇到许多贵人，也促成她在村里的各种试验。

史嘉茵强调，村校仍充满生命力，希望透过不同活动，吸引更多人走进及感受乡村。

史嘉茵透露，下月将有佛山的艺术家到「廿二馆」驻留，感受沙头角文化并进行创作。

二楼照相馆记录社区故事

「王昌泰盒子」定位为社区活动空间，阿史特别提到影楼计划，新楼街8号2楼原是照相馆，许多居民的学生照与全家福都在此拍摄，「我觉得是很强的社区记忆，所以那时候我们在『王昌泰』也做了一个影楼」，让居民回来拍怀旧全家福，不止是保存影像，更是记录社区故事。对她而言，每个活动的底层目标都是聚集人群，将故事留下来，让文化在日常生活中延续。

相比之下，「廿二馆」则是一个艺术平台，不仅可以举办艺术展览和工作坊，更是分享美食、交流文化的空间。阿史分享，村里的妇女经常一起分享做私房菜的经验。未来，她也希望为「廿二馆」开设艺术家驻留计划，提到下月将有几位佛山来的艺术家到馆驻留，感受沙头角的历史与文化，并进行创作。

记者：潘明卉