中九龙绕道油麻地段12.21日开通 繁忙时间油麻地往九龙湾缩至5分钟 即睇收费/车程

【中九龙绕道/收费/油麻地/九龙湾】连接西九龙及东九龙的中九龙绕道（油麻地段）将于12月21日（星期日）通车。绕道通车后，繁忙时间由油麻地往九龙湾的车程，可由约30分钟缩短至约5分钟，并有助纾缓中九龙地区的交通挤塞。

中九龙绕道全长4.7公里 采双程三线设计

行政长长官李家超出席活动时宣布，中九龙绕道油麻地段将于12月21日正式开通。中九龙绕道（油麻地段）全长4.7公里，包括一段约3.9公里的隧道，采用双程三线设计，连接西九龙的油麻地交汇处与东九龙的启德发展区及九龙湾。

中九龙绕道车程 油麻地往九龙湾30分钟缩至5分钟

中九龙绕道（油麻地段）同时有助于减轻原有主要东西向交通走廊（例如龙翔道、亚皆老街、太子道西、漆咸道北、界限街等）的交通负荷，缓解交通挤塞，周边地区如黄大仙、何文田及九龙城等亦可受惠，令整个九龙区的道路网络效率得以大幅提升。在繁忙时间，由油麻地前往九龙湾的车程可由约30分钟缩短至仅约5分钟

绕道的西面出入口连接油麻地交汇处，方便驾驶者来往西九龙公路及连翔道等，前往香港（西）、葵涌、大屿山及尖沙咀等地区。东面出入口则接驳启德交汇处，可通往九龙湾、观塘绕道及启德邮轮码头等地。当局预计，新绕道能减轻龙翔道、界限街及太子道西等主要干道的交通负荷，提升整个九龙区的道路网络效率。

中九龙绕道收费明年收8元

政府今年7月公布，预计明年全线通车的中九龙绕道油麻地段收费划一定为8元，较原先建议下调2元。当局指，会确保中九龙绕道部分路段（即油麻地段隧道）工程于今年年底完成后开通，预计安装和测试「易通行」系统的相关工作将能配合中九龙绕道其余路段（即九龙湾段隧道）的工程进度在明年完成，会争取于2026年年中，中九龙绕道全线通车时开始实施收费。

工程穿越7条港铁线

中九龙绕道的工程规模浩大，走线贯穿油麻地、佐敦及启德等闹市，并穿越七条现有港铁线，施工难度极高。工程团队采用崭新科技及数码化技术，在重置公共设施和临时填海的同时，亦确保了社区日常运作及邻近历史建筑物的安全。

路政署表示，现时承建商正进行系统最后测试及演练等最后阶段工作，并与各部门及隧道管理公司为通车作好准备。有关具体的通车安排，将于稍后再作公布。