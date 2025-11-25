Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会选举︱新闻处长廖李可期政总洗楼吁投票 再沿中环行人天桥派传单

社会
更新时间：18:42 2025-11-25 HKT
发布时间：18:42 2025-11-25 HKT

立法会换届选举将于12月7日投票，政府新闻处一直积极推动宣传工作，处长廖李可期今日（25日）到部门位于中环海港政府大楼总部的多个办公室「洗楼」，呼吁同事与亲朋好友踊跃投票。廖李可期表示，同事对「12.7齐投票」的讯息相当深刻，亦十分期待选出代表自己的立法会议员，共同推动香港良政善治。

机械人及机械狗助阵宣传投票讯息

廖李可期随后带领一众同事走出办公室，沿中环行人天桥向公众派发单张，广传12.7齐投票的讯息。现场除了机械人和机械狗助阵外，还加上于11月初正式启用、具动态展示优势的电子海报显示屏作背景，沿途吸引不少途人驻足及打卡。

电子海报系统第一期共有56个显示屏，涵盖由国际金融中心一期至信德中心的中环行人天桥，每小时可展示逾100张海报。系统启用后率先宣传十五运会和残特奥会，现时则重点宣传选举讯息。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
生活百科
10小时前
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
影视圈
9小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
2025-11-24 15:30 HKT
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
影视圈
13小时前
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
影视圈
12小时前
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
饮食
16小时前
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
饮食
17小时前
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
00:34
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
突发
7小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
前港姐冠军获叶念琛钦点演新一代「阿宝」 曾是城大校花貌似李嘉欣拍过写真 近年受TVB力捧
前港姐冠军获叶念琛钦点演新一代「阿宝」 曾是城大校花貌似李嘉欣拍过写真 近年受TVB力捧
影视圈
7小时前