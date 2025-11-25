立法会选举︱新闻处长廖李可期政总洗楼吁投票 再沿中环行人天桥派传单

立法会换届选举将于12月7日投票，政府新闻处一直积极推动宣传工作，处长廖李可期今日（25日）到部门位于中环海港政府大楼总部的多个办公室「洗楼」，呼吁同事与亲朋好友踊跃投票。廖李可期表示，同事对「12.7齐投票」的讯息相当深刻，亦十分期待选出代表自己的立法会议员，共同推动香港良政善治。

机械人及机械狗助阵宣传投票讯息

廖李可期随后带领一众同事走出办公室，沿中环行人天桥向公众派发单张，广传12.7齐投票的讯息。现场除了机械人和机械狗助阵外，还加上于11月初正式启用、具动态展示优势的电子海报显示屏作背景，沿途吸引不少途人驻足及打卡。

电子海报系统第一期共有56个显示屏，涵盖由国际金融中心一期至信德中心的中环行人天桥，每小时可展示逾100张海报。系统启用后率先宣传十五运会和残特奥会，现时则重点宣传选举讯息。