球员涉打假波案 特赦证人称卢斯安奴WhatsApp提供球赛情报 并表示会尽力制造角球

前港会后卫霍斌仁涉利诱队友「打假波」案，今于东区裁判法院续审。控方特赦证人供称，涉案中西区康乐体育会后卫卢斯安奴在案发时会透过WhatsApp提供球赛情报，包括入球数和角球数等，而卢斯安奴给的情报相对准确，亦曾透过证人投注外围，及表示自己会在球赛中尽力制造角球。审讯明续。

与卢斯安奴于WhatsApp群组讨论如何操纵赛果

特赦证人成嘉狄（Kartik Srivastava）今供称，案发时他和被告之一、中西区后卫卢斯安奴会在涉案WhatsApp群组讨论球赛，包括球赛的可能性和他们可以做些甚么去操纵赛果，卢斯安奴会告知其球队能否胜出及预计角球数目，有时亦会透露入球数，而卢斯安奴在球队中担任后卫，给予的情报亦相对地较为准确。

成嘉狄称自己和卢斯安奴、霍斌仁及Waheed Mohammad在现实中见面多于一次，而卢斯安奴从来不会自己投注球数，他只会透过成嘉狄、Waheed或其他人下注。在2022年10月16日、中西区与九龙城的赛事前，Waheed曾询问该球赛会否出现多于4次角球；成嘉狄称当时向Waheed表示会，因为他事前已向卢斯安奴确认此事。

卢斯安奴（Luciano Silva Da Silva）。何健勇摄

Waheed Mohammad。何健勇摄

霍斌仁。何健勇摄

屠俊翘。何健勇摄

中西区在同年10月23日的球赛中对上元朗，成嘉狄当时在WhatsApp群组提出下注角球数目应该较为容易，因为卢斯安奴在中西区，卢斯安奴自己至少能制造3次角球；后来卢斯安奴则回复角球要多于9次并不容易，他会尽力而为，但无法保证成功。

曾助卢斯安奴及屠俊翘投注

成嘉狄又提到，2023年4月3日、中西区与南华有球赛，他赛前曾透过WhatsApp询问卢斯安奴会否胜出，而卢斯安奴则表示自己的球队应该会赢。成嘉狄遂下注中西区胜出，并询问卢斯安奴要否跟随下注，卢斯安奴其后亦透过成嘉狄投注。

成嘉狄续供称，屠俊翘案发时也有参与足球赌博，及曾由他协助投注，而两人亦会透过WhatsApp交流球赛结果等情报，包括其他球队的赛事，因屠可能认识其他球员或知道其他球队的内部消息。

霍斌仁踢入「乌龙球」后称操纵赛果不容易

另外，控方今向成嘉狄展示涉案WhatsApp讯息记录时，提到2023年4月16日、愉园对腾翱MG的球赛，成嘉狄在赛后曾发讯息称赞霍是MVP（最有价值球员），因霍在该场球赛中「乌龙球」，而霍当时回应指操纵赛果有时候并不容易。

4名被告依次为29岁霍斌仁、27岁外围赌注中介人Waheed Mohammad、36岁中西区康乐体育会后卫卢斯安奴（Luciano Silva Da Silva）及29岁屠俊翘。

4人同被控一项串谋赌博时作弊罪，指他们于2022年8月18日至前年4月30日与成嘉狄及其他人串谋，以欺诈手段赢取一名收受赌注者的金钱，致使愉园体育会有限公司在赛事中落败、或操控入球或角球数目，以在相关足球赛事中赢取金钱。霍另被控3项向代理人提供利益罪。除屠外，其余3人另被控串谋赌博时作弊罪。

案件编号：ESCC438/2024

法庭记者：王仁昌