两黑帮楼上酒吧开片 36岁男遭玻璃酒樽掟中头死亡 两男被指伙同犯案否认谋杀等4罪受审

2020年10月，两批黑帮人马和胜和与14K在尖沙咀楼上酒吧M1 Bar发生争执，和胜和「吹鸡」后在酒吧内打斗及互掷物件，造成1死3伤。两名男子否认谋杀、有意图伤人及袭击等4罪，案件今于高等法院4女3男陪审团席前开审。控方开案陈词透露，有和胜和成员手持Johnnie Walker威士忌玻璃酒樽扔向36岁男死者额头，死者当场浴血倒地，头部重创后不治。法医剖尸检查后确认死者死因是头部受伤。控方指两名被告身为和胜和成员及凶手的同党，当时同时向死者投掷硬物，基于伙同犯罪原则，证明他们一伙行事。

争执引发打斗 死者头部被投掷酒樽击中浴血

两名男被告陈政希（现年28岁，外号：P仔、希仔、呀希）及王永滐（现年27岁）同被控一项谋杀罪及两项有意图伤人罪，王永滐另被控一项袭击他人致造成身体伤害罪。陈政希及王永滐否认于2020年10月6日在香港连同其他人谋杀男子麦志健；意图使温少龙及蔡亮身体受严重伤害而非法及恶意伤害两人。王永滐另否认袭击冯飚南致其身体受伤害。

控方开案陈词提到，涉案M1 Bar由黑帮和胜和成员「葱头」等人持有，场内职员及睇场人士则多数属另一黑帮14K成员。两名被告陈政希及王永滐均为和胜和成员，「葱头」为陈政希的「大佬」，死者及3名伤者均为14K成员。案发当晚，和胜和成员在酒吧酒聚，酒吧因疫情关系需于凌晨12时清场，和胜和成员「嘉星」及名为「鱼蛋」的男子发生口角，和胜和一方「吹鸡」召人到场。

死者麦志健与其他14K成员位于吧枱位置，和胜和成员「嘉星」、男子A及两名被告开始向麦志健不断投掷玻璃樽及酒杯等硬物，「嘉星」突然将一整支Johnnie Walker Black Label玻璃酒樽扔中麦志健额头，麦志健即时倒地浴血，头部重创，无呼吸、无脉搏。「嘉星」及男子A随即离开酒吧，两名被告仍留在原地，继续以调酒扎壶袭击倒地的麦志健，陈政希掷了约1下，王永滐掷了约3下。同晚温少龙（呀龙）、蔡亮（呀亮）、冯飚南（呀南）均被和胜和成员围殴掷物受伤。

控方：有份向死者投掷硬物属伙同犯案需负谋杀刑责

控方指出，麦志健额头受到致命一击后，已无呼吸或脉搏，现场急救无效，送院前已证实死亡，终年36岁。控方强调，虽然致命一击由「嘉星」作出，但两名被告在死者已倒地无还击能力时，仍继续向他投掷硬物，两名被告与其他和胜和成员属「一伙行事」，基于伙同犯罪原则，同需负上谋杀刑责。

控方提到，陈政希曾多次向警方讲大话 ，陈声称「我无打佢」，又曾称死者自己跌倒后，他便自行离开酒吧，惟闭路电视片段显示陈说谎。王永滐被捕后在警诫下称「呀sir，我无杀人，我净系攞玻璃樽掟佢」。

控辩双方承认事实提及，「嘉星」以Johnnie Walker Black Label玻璃酒樽击中麦志健额头，令麦志健即时倒地，麦志健没有呼吸及脉搏，送抵伊利沙伯医院急症室时已证实死亡，身体多处有伤口及瘀伤。法医剖尸后证实死者麦志健的死因是头部受伤。

案件编号：HCCC39/2024

法庭记者