李小龙诞生85周年︱李小龙会获捐赠「故居纪念牌」屹立恒丰中心商场一楼

适逢今年是李小龙85岁诞辰，李小龙会今日（25日）公布获机构捐赠，将于李小龙家族故居旧址（恒丰中心商场内一楼）筹建「李小龙童年故居纪念牌」，以纪念其家族曾居住弥敦道218号一楼的历史。

李小龙居住最久的地方

昔日Katherine building的旧址位于弥敦道216号至228号，是7个街号相连的建筑。李小龙及家人居住于218号一楼接近30年（由日治期间（1941-45年间）至70年代初），是李小龙居住最久的地方，度过童年及青少年时期。在他1959年赴美留学后，也曾多次回到此地居住。

黄耀强冀李小龙IP吸引游人 带动本土文化

目前商场一楼露台放置了临时「纪念牌」布置，计划完工后将放在同一地方。李小龙会会长黄耀强表示，自2013年「李小龙事迹径」第一期落成后，一直希望能延续下去，故半年前开始构思，获机构捐赠纪念牌，他相信李小龙IP可吸引市民及外国游客来港，亦带动本地旅游业及本土文化。

纪念牌仍在筹备阶段 盼有文字解说及故居图片

黄耀强称，是次活动并没有向政府申请资助，现时仍在筹备阶段，但期望不仅是「纪念牌」，而是设有文字解说及故居图片，例如Katherine building以前和现在对比，或是新增不同语言版本和增设二维码。至于「李小龙事迹径」第一期落成多年，他提到不少地方已有破损，现时获善心人资助修复，「费用要完成后才可计算，每一站的修复费用不一样，估计一站大约数万至20万。」

李小龙胞弟李振辉：重游旧地很开心

负责捐赠是次纪念牌的公司董事李建楠表示，公司现址和李小龙有很深的渊源，在收到李小龙会提议后，很快达成共识。适逢今年是李小龙85岁诞辰，希望为他送上一份有意义的礼物。他称，今天与李小龙胞弟李振辉重游旧地，得知旗下酒店的宴会厅正正是故居坐向，故构思日后将举办纪念活动。

李小龙胞弟、李小龙会名誉主席李振辉亦形容重游旧地，心情「很开心、兴奋」。他忆述旧居有4,000呎，住了一家十几口，「大家吃饭也是两桌一起吃，那时候很开心。」

他亦介绍，昔日从「骑楼」望出去是新乐酒店，「刚才走进来（酒店宴会厅）很有归属感 ，好像回到家，从『骑楼』看出街上」。

记者：何姵妤

摄影：陈浩元