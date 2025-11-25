网红刘马车火㶽店内袭击叶子健 指曾遭对方侵犯碰面愤而犯案 连同非礼陌生女子案共囚4月

网络红人「刘马车」今年7月在尖沙咀一间火锅店内，拳打脚踢另1名网红叶子健，2个月后在天水围咖啡店假装问路，摸陌生女子大腿后逃离现场，女子紧追至轻铁站，「刘马车」突然给她200元。「刘马车」早前承认普通袭击罪，今于九龙城裁判法院再承认伤人罪，指控叶子健当年为其补习时曾施加侵犯，因此碰面时愤而犯案。裁判官莫子聪判刑指刘马车认罪乃最大求情理由，伤人及袭击罪分别判囚4个月和2周，同期执行。

称曾遭侵犯 见面痛斥「禽兽」后施袭

控方交代刘马车有9项案底，其中5项与暴力有关。刘马车自行求情指后悔冲动行事，愿意承担法律责任，又声言与家人长期受叶子健攻击，更指控叶子健于2018年为其补习期间曾侵犯他，因此案发当日见面禁不住痛斥叶子健「禽兽」，一时冲动打人。

案情指，刘马车与叶子健相识，刘马车案发晚乘叶子健在餐厅用餐时，将叶子健拖到地上拳打脚踢约5秒，食肆职员其后制服刘马车，刘马车再在警方到场前逃走，过程被闭路电视拍到。叶子健送院治理，头枕骨有触痛、眼角膜出血、鼻梁裂伤，同日出院。叶子健报称价值149元的上衣被刘马车扯烂，电话屏幕及保护壳亦有裂痕，损失共4,500元。刘马车翌日到警署自首，录影会面中交代当日用膳碰见叶子健，2人为网上抹黑之事对质，刘马车不满对方态度傲慢，因此一时冲动袭击对方。

29岁被告刘骏轩报称无业，承认在2025年7月4日在尖沙咀金马伦道23号至25号金马伦广场2楼A铺「今晚打边炉」内非法及恶意伤害叶子健；以及同年9月3日，在香港新界天⽔围天华路30号颂富广场第⼀期1楼N126号舖「星巴克咖啡」，袭击女子X。

