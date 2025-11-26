人才办四办线上招聘会 星人才获聘马会来港发展

为回应国际人才求职需求，香港人才服务办公室（人才办）今年先后举办四场针对国际人才的线上招聘会，让身处海内外的人才也能与香港雇主直接配对，开拓来港发展机会。

香港赛马会在其中一场线上招聘会中，成功招揽海外优秀人才，包括一位在新加坡工作逾10年的创科专家。该人才10月抵港后已快速适应，与马会同事相处融洽，迅速融入团队。

Abhishek表示，加入马会后，很快已适应工作环境，与同事相处愉快。

人才办今年举办四场「全球线上职业博览会」，邀请知名企业参与，提供多样化职位空缺，协助企业跨洋招募国际人才，让参与者发掘来港发展的机会。

据统计，首三场线上招聘会的活动网站浏览量接近100,000次，并收到逾12,000份履历表。其中一对一线上面谈环节促成逾16,000次会面，促进人才与企业深度交流，双方反馈均十分正面。参与人才来自欧美、澳洲、东南亚及内地等地，以9月份第三场为例，超过75%参与者来自海外，且逾60%参与者拥有硕士学位或更高学历。

人才办今年先后举办4场线上招聘会，打破地域限制协助国际人才与本地雇主配对。

独特模式助精准配对人才

参与机构之一的香港赛马会人才招揽主管贺卓贤（Paul Hotchan）表示，马会与人才办紧密合作，透过参与人才办活动招揽更多国际优秀人才。他表示，透过参与线上招聘会，接触到不少高学历及经验丰富的国际创科人才，从对话中发现他们关心事业发展外，也希望了解在香港的生活质素，以判断是否适合带家人定居。

他认为招聘会中线上面谈的环节，能助企业与人才有效互动，马会亦能分享企业文化和核心价值，以确保能找到合适人才担任最适合的职位。

他认为，政府近年推出多项人才措施，为有意来港发展的人才提供便利，加上人才办的多元化支援，有助于人才顺利落户香港，而马会作为世界级体育及娱乐机构和香港主要雇主之一，员工来自不同背景，海外人才也能轻易融入，马会并会为个别人才提供个人化支援，协助他们顺利适应新环境。

Abhishek认为人才办可以多举办线上招聘会，这对身处海外人才很有帮助。

面谈后 3 个月顺利落户入职

曾在主题乐园和跨国电讯集团出任网络安全岗位的人才Abhishek Sengupta，7月参与线上招聘会，隔月获聘后决定从新加坡转赴香港发展，并刚于10月中正式到港，担任马会资讯科技大型事故应变高级技术经理。他在技术架构及风险防范领域拥有15年经验，在新加坡发展十年后冀寻求新发展，获知人才办举办线上招聘会即决心参与。

他形容这次是职涯中最独特的体验，「线上招聘会切合求职者所需，提供非常方便使用的平台，以轻松与香港雇主建立联系，增加双方了解。我认为人才办可以多举办线上招聘会，这对身处海外人才很有帮助！」

他认为，香港作为国际大都会，拥有独特优势和多元发展机遇，是发展事业的理想地点，建议国际人才抱持开放心态来探索机会。入职才一个月的他笑言，来港后无论工作或生活体验都非常好，感激人才办和马会给予全方位支援，协助他顺利踏出来港发展的第一步。

Abhishek感激人才办和马会给予支援，助他迅速融入香港生活。

人才办将继续举办多元化活动

人才办总监陈海劲指出，来港人才最关注求职及创业，相信今年举办与合办的四场线上招聘会和八场实体招聘会，有效为海内外人才提供与雇主直接配对的机会，顺利入职并与家人安心落户香港。

他指出：「人才是推动香港高质量发展的核心动力，人才办将继续通过全方位活动，包括招聘会及外地宣传活动，招揽更多国际人才支持香港未来发展，同时为来港人才提供多元化支援服务，助他们融入香港生活。

左起：香港赛马会马会资讯科技大型事故应变高级技术经理Abhishek Sengupta、人才办总监陈海劲、香港赛马会人才招揽主管Paul Hotchan。