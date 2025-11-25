Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港足主帅韦斯活离任 足总指没外来压力 文体旅局：无就此接触足总

社会
更新时间：17:13 2025-11-25 HKT
发布时间：17:13 2025-11-25 HKT

港足上周主场不敌新加坡，无缘亚洲杯决赛周，赛后不少球迷，包括文化体育及旅游局局长罗淑佩，都质疑港足主教练韦斯活的战术。及至昨晚（24日），香港足球总会宣布与韦斯活结束合作关系。有关注事件的球迷认为，由于局长曾经批评韦斯活的战术部署，离任事件或有违国际足协章程的「政治干预」，从而导致港队被罚停赛或接受其他处分。

足总回复《星岛头条》时表示，在处理代表队技术安排及人事事宜方面，并无受到任何外来压力；文体旅局亦回复指，足总就聘任教练事宜已作回应，文化体育及旅游局局长没有就此接触足总，亦没有补充。

相关新闻：港足｜足总与主帅韦斯活达成共识 即时结束合作关系 将公开招聘新任主教练

香港对新加坡｜港队亚洲杯输波 罗淑佩：对韦斯活部署有颇大异议 应认真研究反思

港足于11月18日在启德主场馆迎战新加坡，若胜出则连续两届跻身亚洲杯决赛周，惟最后在半场领先一球的情况下被反胜1:2。韦斯活赛后成「战犯」，被港队球迷炮轰调度缓慢。罗淑佩次日（19日）亦在社交平台发文，先是赞扬球员表现，然后点名指包括她在内的球迷，意见也跟韦斯活的部署有颇大差异，认为「必须认真研究反思」。

国际足球协会（FIFA）有严格规定，若成员协会受「政治干预」，相关球队将被判罚停赛或其他处分。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
生活百科
10小时前
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
影视圈
9小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
2025-11-24 15:30 HKT
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
影视圈
13小时前
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
影视圈
12小时前
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
饮食
16小时前
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
饮食
17小时前
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
00:34
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
突发
7小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
前港姐冠军获叶念琛钦点演新一代「阿宝」 曾是城大校花貌似李嘉欣拍过写真 近年受TVB力捧
前港姐冠军获叶念琛钦点演新一代「阿宝」 曾是城大校花貌似李嘉欣拍过写真 近年受TVB力捧
影视圈
7小时前