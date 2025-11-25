港足主帅韦斯活离任 足总指没外来压力 文体旅局：无就此接触足总

港足上周主场不敌新加坡，无缘亚洲杯决赛周，赛后不少球迷，包括文化体育及旅游局局长罗淑佩，都质疑港足主教练韦斯活的战术。及至昨晚（24日），香港足球总会宣布与韦斯活结束合作关系。有关注事件的球迷认为，由于局长曾经批评韦斯活的战术部署，离任事件或有违国际足协章程的「政治干预」，从而导致港队被罚停赛或接受其他处分。

足总回复《星岛头条》时表示，在处理代表队技术安排及人事事宜方面，并无受到任何外来压力；文体旅局亦回复指，足总就聘任教练事宜已作回应，文化体育及旅游局局长没有就此接触足总，亦没有补充。

港足于11月18日在启德主场馆迎战新加坡，若胜出则连续两届跻身亚洲杯决赛周，惟最后在半场领先一球的情况下被反胜1:2。韦斯活赛后成「战犯」，被港队球迷炮轰调度缓慢。罗淑佩次日（19日）亦在社交平台发文，先是赞扬球员表现，然后点名指包括她在内的球迷，意见也跟韦斯活的部署有颇大差异，认为「必须认真研究反思」。

国际足球协会（FIFA）有严格规定，若成员协会受「政治干预」，相关球队将被判罚停赛或其他处分。