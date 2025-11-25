《Play, Pose & Pixel 起势. 玩. 数码时装展》开幕 沉浸式体验时尚世界

2025年「香港时装荟」其中一个重点活动——由香港设计中心（HKDC）主办、数码时装领域先锋FabriX 策划的《Play, Pose & Pixel 起势. 玩. 数码时装展》今日（25日）正式开幕。是次活动延续巴黎时装周的《Tomorrow Was___》展览，再次与法国高级订制和时尚联合会（FHCM） 合作，进一步探索时尚与科技的交织，让前卫的数码高级订制体验触手可及，让时尚创意融入日常生活。

文化体育及旅游局局长罗淑佩出席开幕礼致辞时表示，数位时尚在过去十年中迅速崛起，如今已融入从设计、生产到零售，节省了时间和材料，使企业无需实体产品便可开展业务，突破地理限制。是次展览展现数位时尚的无限可能，更是今年「香港时装荟」最令人期待的亮点之一。在虚拟体验中展出的7位设计师，其中有3位香港人崭露头角，展现了新世代设计师的创意。

未来两周将举办一系列时尚活动

她提到，该展览已于去年9月在巴黎亮相，今次是首次在香港举行，鼓励大家充分探索，沉浸在充满活力的时尚世界。她称，接下来的两周将举办一系列时尚活动，「香港时尚荟」持续至12月7日，在多个地点呈现丰富的设计。

香港设计中心主席劳建青表示，是次展览有作为里程碑的意义，香港设计中心一直致力于推广设计，并支持本地设计师拓展全球市场。展览融合了巴黎时装周的全球视角和香港新兴时装设计师及视觉艺术家的创意，打造了一个让人身临其境的空间，进行互动、沉浸式的体验。

展览分为四大展区，在「The Doll House：时尚风格的起点」展区，参观者可欣赏超过40款收藏家珍藏的复古玩偶，以及本地娃娃艺术家Ning Lau制作逾20款的作品。而在「进入Avatar虚拟化身年代：重塑你的身份」展区，参观者可穿过一条万花筒镜面隧道，每一面倒影都化身另一个「Mini-You」。

压轴展区参观者可化身为数码时尚巨星

至于「从巴黎到香港：重新定义未来时尚体验」展区，参观者可以透过「AR（扩增实境）试衣间」将7位巴黎时装周设计师与香港设计师的作品「穿在身上」，其中三位香港设计师包括「时装创业培育计划（FIP）」及「设计创业培育计划（DIP）」的 DEMO 创办人 Derek Chan、「DFA 香港青年设计才俊奖（YDTA）」及「设计创业培育计划（DIP）」的 rőyksopp gakkai 主理人Brun Chan及「香港青年时装设计家创作表演赛（YDC）」的「Tigerstrolling」设计师Tiger Chung。

最后的压轴展区为「数码型格 Afterparty：揭晓专属「Virtual Me」！」，透过快速扫描参观者的容貌，参观者便会以一款随机的未来造型，出现在大屏幕中，化身为数码时尚巨星，并戴上耳机聆听怀旧80年代的粤语金曲，体验「无声派对（Silent Disco）」。

展览详情：

地址： AIRSIDE 三楼 GATE33 艺文馆（九龙启德协调道2号） 日期： 即日至12月2日 开放时间： 星期一至四（中午12时至晚上8时） 星期五至日（上午11时至晚上9时） 费用： 全免

记者、摄影：何姵妤