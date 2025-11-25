Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

借出户口协助洗黑钱约918万元 39岁厨师认罪判囚45月

社会
更新时间：14:16 2025-11-25 HKT
发布时间：14:16 2025-11-25 HKT

警方在2023年5月至10月间，接获多宗不同类型的骗案，包括网上情缘、求职骗案及劳资骗案等，25名受害人分别遭骗徒诱骗，并将现金转入不同的银行户口，其后发现受骗，遂报警求助，共损失2000万港元。39岁厨师今早于西九龙裁判法院（暂区域法院）承认3项洗黑钱罪，涉案上述案件部分赃款共918万元，法庭应控方申请加刑4分1，终判囚45个月。

东九龙总区科技及财富调查组第二队高级督察李泳锋今交代1宗洗黑钱案，指警方经调查后拘捕39岁任职厨师的男子颜细迓，颜承认于2023年4月至2024年1月期间，先后在3个本地银行户口洗黑钱共918万元。

财富情报及调查科高级督察申文燕重申，市民如果租借卖银行户口供他人使用，而户口遭不法分子用以处理赃款，有机会干犯洗黑钱罪行。由于使用傀儡户口清洗黑钱情况严重，警方征询律政司意见后，根据《有组织及严重罪行条例》申请加重刑罚。本案被告借出户口，让不法分子洗黑钱，在控方申请下，加刑9个月。申文燕透露由2023年10月至今，已经有239人因租借卖户口，于洗黑钱罪行被定罪时加刑2至18个月不等。

申文燕强调，犯罪集团成员操作户口固然违法，但同时傀儡户口持有人亦会干犯洗黑钱罪，最高可被判罚款港币500万元及监禁14年，不论借出或卖出户口，清洗黑钱所带来的刑罚及后果远超于犯罪集团提供的金钱利益。另外，警方亦持续教育宣传，向市民大众推广洗黑钱讯息，为加强市民保护银行户口意识，警方已经在社交媒体平台发布一连三节教育宣传短片。

案件编号：DCCC1348/2024
法庭记者：黄巧儿

