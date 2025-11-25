东涌龙运巴士车祸致2死6伤 死者代理人向司机及巴士公司索偿

东涌裕东路近东涌东交汇处2022年12月发生夺命交通意外，一辆龙运巴士先后撞上中型货车和轻型货车，造成至少两死六伤。其中一名死者的遗产代理人昨（24日）入禀区域法院，指意外因巴士司机疏忽及违反法定责任所致，现向司机及龙运巴士追讨赔偿。司法机构网页显示，本案目前排期于明年5月15日作核对列表审核聆讯。

原告为死者林佳的遗产代理人欧丽芬，被告依次为吴晋驹及龙运巴士有限公司（Long Win Bus Company Limited）。入禀状指，死者林佳于2022年12月16日早上约9时14分，在东涌裕东路近东涌东交汇处一场交通意外中离世，意外涉及一辆由龙运巴士有限公司拥有的巴士，并由时任龙运雇员吴晋驹驾驶。上述意外是由吴的疏忽及违反法定责任所致，而龙运巴士亦对此负有替代责任。原告现向两名被告追讨赔偿，以及相关利息和讼费。

翻查资料，吴去年在区域法院承认危险驾驶引致他人死亡及危险驾驶引致他人身体受严重伤害两罪，被判囚3年2个月及停牌5年。

案件编号：DCPI4420/2025

法庭记者：雷璟怡