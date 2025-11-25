Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

派艺人吴家忻出席活动后遭拖欠服务费 「试当真」入禀向两公关公司追讨共逾130万元

社会
更新时间：13:35 2025-11-25 HKT
发布时间：13:35 2025-11-25 HKT

人气YouTube频道「试当真」于2022年和2023年分别与两间公关公司合作，为旗下艺人「Kayan9896」安排参与公关活动，但活动完成后却遭「拖数」至今。「试当真」遂入禀区域法院，向两家公关公司分别追讨欠款连利息近50万元及逾80.8万元。司法机构网页显示，两案暂无聆讯排期。

原告为试当真有限公司（Trial & Error Limited）。首案被告为思汇传讯有限公司（Square Communications Limited，下称思汇传讯）；次案被告为布斯公关有限公司（Buzz PR & Company Limited，下称布斯公关）。

称思汇传讯拖数23个月欠服务费连利息逾80.8万

首案入禀状指，试当真与思汇传讯于2023年10月5日达成协议，思汇传讯就FW23 Tommy Hilfiger的线上行销和开幕活动聘用原告为活动提供艺人服务。协议中列明，活动时间为2023年10月15日至2024年1月14日，试当真旗下艺人吴家忻「Kayan9896」的工作范围包括拍摄影片、出席品牌活动、发布社交媒体帖文等，涉及总共35万元服务费。思汇传讯同意在确认工作后向「试当真」支付3成订金，即约10.5万元；余款需在2023年12月8日之前支付。

试当真于2023年10月28日发出发票，当中包含每逾期一个月，须额外支付10%利息的条件。思汇传讯在2023年12月6日，根据协议支付了10.5万元订金。

2024年2月左右，试当真根据协议在工作完成且到期日届满后，要求思汇传讯支付余下的服务费共24.5万港元不果，翌年5月20日再发信警告会索取罚款，惟被告一直未有付款。直至上周五（21日）入禀当天，思汇传讯已延迟付款23个月，利息累计达563,500元。

指布斯公关过期35个月未找数连本带利欠49.5万

次案入禀状则指，2022年11月9日，试当真与布斯公关达成协议，布斯公关就「Ferragamo 22 X Kayan9896」的活动，聘用试当真提供艺人服务。协议中提及，布斯公关须在工作确认后、2022年12月9日或之前，全数支付11万港元服务费用予试当真，若逾期未付则以每月10%利率计算利息。在上述活动期间，试当真安排了艺人「Kayan9896」依照工作范围履行服务。

在2023年1月开始，试当真按协议要求布斯公关支付服务费共11万港元，甚至于今年9月22日发出最后通牒仍然无果。直至昨天入禀时累计35个月已滚存利息38.5万元。

案件编号：DCCJ6354、6392/2025
法庭记者：雷璟怡

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
生活百科
10小时前
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
影视圈
9小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
2025-11-24 15:30 HKT
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
影视圈
13小时前
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
影视圈
12小时前
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
饮食
16小时前
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
饮食
17小时前
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
00:34
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
突发
7小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
前港姐冠军获叶念琛钦点演新一代「阿宝」 曾是城大校花貌似李嘉欣拍过写真 近年受TVB力捧
前港姐冠军获叶念琛钦点演新一代「阿宝」 曾是城大校花貌似李嘉欣拍过写真 近年受TVB力捧
影视圈
7小时前