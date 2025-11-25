派艺人吴家忻出席活动后遭拖欠服务费 「试当真」入禀向两公关公司追讨共逾130万元

人气YouTube频道「试当真」于2022年和2023年分别与两间公关公司合作，为旗下艺人「Kayan9896」安排参与公关活动，但活动完成后却遭「拖数」至今。「试当真」遂入禀区域法院，向两家公关公司分别追讨欠款连利息近50万元及逾80.8万元。司法机构网页显示，两案暂无聆讯排期。

原告为试当真有限公司（Trial & Error Limited）。首案被告为思汇传讯有限公司（Square Communications Limited，下称思汇传讯）；次案被告为布斯公关有限公司（Buzz PR & Company Limited，下称布斯公关）。

称思汇传讯拖数23个月欠服务费连利息逾80.8万

首案入禀状指，试当真与思汇传讯于2023年10月5日达成协议，思汇传讯就FW23 Tommy Hilfiger的线上行销和开幕活动聘用原告为活动提供艺人服务。协议中列明，活动时间为2023年10月15日至2024年1月14日，试当真旗下艺人吴家忻「Kayan9896」的工作范围包括拍摄影片、出席品牌活动、发布社交媒体帖文等，涉及总共35万元服务费。思汇传讯同意在确认工作后向「试当真」支付3成订金，即约10.5万元；余款需在2023年12月8日之前支付。

试当真于2023年10月28日发出发票，当中包含每逾期一个月，须额外支付10%利息的条件。思汇传讯在2023年12月6日，根据协议支付了10.5万元订金。

2024年2月左右，试当真根据协议在工作完成且到期日届满后，要求思汇传讯支付余下的服务费共24.5万港元不果，翌年5月20日再发信警告会索取罚款，惟被告一直未有付款。直至上周五（21日）入禀当天，思汇传讯已延迟付款23个月，利息累计达563,500元。

指布斯公关过期35个月未找数连本带利欠49.5万

次案入禀状则指，2022年11月9日，试当真与布斯公关达成协议，布斯公关就「Ferragamo 22 X Kayan9896」的活动，聘用试当真提供艺人服务。协议中提及，布斯公关须在工作确认后、2022年12月9日或之前，全数支付11万港元服务费用予试当真，若逾期未付则以每月10%利率计算利息。在上述活动期间，试当真安排了艺人「Kayan9896」依照工作范围履行服务。

在2023年1月开始，试当真按协议要求布斯公关支付服务费共11万港元，甚至于今年9月22日发出最后通牒仍然无果。直至昨天入禀时累计35个月已滚存利息38.5万元。

案件编号：DCCJ6354、6392/2025

法庭记者：雷璟怡