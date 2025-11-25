Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

利达丰许锐生非礼女助理2罪成 判监8星期准保释等候上诉

社会
更新时间：13:30 2025-11-25 HKT
发布时间：13:30 2025-11-25 HKT

利达丰环球创办人许锐生去年于公司饭局后，在车内抚摸女秘书助理的胸部，到达中环雪茄会所后再涉从后拥抱女方。许锐生受审后，早前被裁定2项非礼罪成。辩方要求法庭考虑索取社会服务令报告，裁判官陈志辉今在九龙城裁判法院拒绝，指许锐生仍向感化官全盘否认犯案行为。陈官判刑指即使被告品格良好亦须负上应有刑责，2罪共判监8星期，许锐生获准以5万元保释等候上诉，期间不得离港，须交出旅游证件。

求情指对社会有贡献

资深大律师郭栋明求情指被告许锐生仅曾于1983年干犯盗窃罪，当时离职后没有向雇主归还物品，情节轻微，此后一直保持品格良好，另1名秘书亦评论许锐生为谦谦君子，相信本案受酒精影响犯案，属单一事件，判监非唯一选项，故希望法庭另行索取社会服务令报告。郭栋明解释本案相对一般公共交通工具非礼案而言，毋须判刑阻吓，案情亦不猖獗，许锐生家人员工也愿意为其说项，过去对社会有贡献，给予机会残疾人士自力更生，加之重犯机会低，事主心理创伤并不严重，另外也正循民事申索。郭栋明指许锐生虽然向感化官全盘否认犯案，惟「有啲人死不认错」，许锐生只是维持抗辩。

陈官判刑指许锐生现已离异，与子女同住，1995年创办利达丰，经营成衣时装生意，有1项案底。陈官续指许锐生向感化官全盘否认犯案，声称尖沙咀至中环车程期间只因事主工作表现欠佳向其训话，没有身体接触，到达雪茄吧时只想从其身上取回雪茄，或意外触碰到腰间。陈官引述许锐生前妻子女员工求情信，指许锐生勤奋尽有诚信等，公司财困仍体恤员工，有正当职业良好背景。

官指被告犯案有使用武力情节严重

然而陈官认为许锐生犯案时有使用武力，事主亦有反抗，许锐生伸手入双腿间时，幸而事主能捉住许锐生，阻止其触碰私处，情节相当严重。陈官续指许锐生全盘否认显示其缺乏悔意，不宜判处社会服务令，监禁属唯一选项。陈官考虑到许锐生犯案手法严重，认为即使被告品格良好亦须负上应有刑责，2罪共判监8星期。

66岁被告许锐生报称商人，被控于2024年7月8日，分别于一辆私家车内及中环雪茄吧The Club de Crown and Barrel内，猥亵侵犯女子X。

案件编号：KCCC801/2025
法庭记者：陈子豪

