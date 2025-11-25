男警涉讹称任职健身教练呃病假 被告辩指渴望成特警任速龙小队：我点解惊要打暴动？

32岁时任男警涉嫌在2019年向医生虚报任职健身教练，以骗取约4.6万元的54日有薪病假一案续审。被告今早在西九龙裁判法院在盘问下称，自己渴望成为特警，任职速龙小队，直言「我点解惊要打暴动」，更不会在2019年社会运动期间，因「唔想上前线」而诈骗54日病假。控方引述被告的医疗报告，显示职业是健身教练，质疑被告觉得向警务处递交失实资料是无问题，被告回应「我无谂咁多」。裁判官陈慧敏将案件押后至12月30日裁决。

辩称渴望任速龙小队 否认不想上前线

被告在盘问下称，在2019年9月19日首次到曾文谦医生的诊所求诊时，因曾问「你都几大只㗎㖞，你做咩职业㗎」，故被告才表示自己任职健身教练，确认是向曾「讲大话」。控方质疑，被告被问及职业时，可报称公务员或纪律部队，根本不需要撒谎，被告回应「我当刻心血来潮，无咁思前想后，我就随便答佢我系健身教练」。被告另指，自己知道医生能发「轻工纸」，惟当日「谂唔起有轻工纸」，故仅告知医生「伤口好痛」，望医生能批出更长的病假。被告亦否认告知医生，上司不允许他上班但不做高强度运动。

被告续供称，在2022年2月17日前往诊所取医疗报告，并向曾文谦医生坦白自己任职警员，曾问「点解唔早啲同我讲」，被告遂解释「因为当时2019年社会运动，我唔知你政治取向，所以唔够胆讲我系警察」。控方引述医生证供，指被告提及「因为社会运动唔想上前线」，被告否认，补充自己当时渴望报考特警，想任职速龙小队，直言「我点解惊要打暴动」。控方质疑，若非被告告知曾，其职责需要上前线，曾如何得知被告要上前线，被告重申「我无讲过」。

明知医疗报告中内容失实仍递交

陈官关注，曾文谦医生为被告撰写的医疗报告中提及，被告是健身教练，需要高强度工作，被告否认作出如此陈述，惟曾却在医疗报告列出相关内容。被告确认。陈官质疑，既然被告发现曾在医疗报告中的内容与自己的不相符时，为何被告没有向曾作澄清及要求修改，被告回应「无同医生argue(争论）呢样嘢」。控方亦关注，被告向警务处递交医疗报告时，明知内容失实，惟仍认为没有问题。被告回应，上级指呈交报告就无问题，故「我无谂咁多」。

控方引述被告的记事册，显示被告在2023年6月28日与上司会面，被告指获告知不会就病假的事宜有任何刑事或纪律问题，惟上司不愿交出文件让被告存档，故被告将会面过程记录在记事册上，并以拍照方式将记事册内容存档。控方质疑，警队就处理记事册的方式存在指引，警务人员不得将记事册拍照，被告则回应「我唔知，好多同事都咁影」。

被告谭顺维，报称警员，被控1项欺诈罪。控罪指，他于/或约于2019年10月17日，在香港藉作欺骗，即向曾文谦医生虚假地表示身为健身教练，不可能从事轻量工作，意图诈骗而诱使曾文谦医生建议放病假54天，由2019年12月13日至2020年2月4日，而导致其获得利益，或使香港警务处或香港政府蒙受不利。

案件编号：WKCC2052/2025

法庭记者：黄巧儿