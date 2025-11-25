竞委会开展宣传教育活动 提醒企业交换敏感资料或违法 提供指引助识别风险

竞争事务委员会今日（25日）展开大型宣传教育活动，冀透过一系列宣传工作，提醒企业注意交换敏感商业资料的潜在违反《竞争条例》风险，鼓励各界守法。

竞委会：交换未来定价意向可能违反《竞争条例》

竞委会行政总监（政策及倡导事务）萧满章表示，交换资料会否引起《条例》下的竞争问题，牵涉资料的商业敏感程度、详细程度、市场特征、资料新旧和交换资料的频率。若与竞争对手交换有关价格、顾客或成本等敏感商业资料，尤其是未来定价意向，则可能违反《条例》。他指，至今入禀竞争事务审裁处的15宗案件中，有5宗涉及交换敏感商业资料的行为，牵涉多个不同界别，其中四宗案件的所有答辩人均被裁定违反或牵涉入违反《条例》。

他提醒企业若收到敏感资料，不要置之不理，亦不要根据资料作相关行动，应划清界线并立即举报。此外，他强调企业亦有可能透过第三方，例如行业协会、供应商或分销商，交换有关资料，而这同样损害竞争，须负上法律责任。

提供指引助企业避免相关风险

竞委会行政总裁毕仲明表示，一般公众可能会认为交换敏感商业资料对竞争的影响并不明显，但事实上却同样有损害竞争及消费者利益的可能性，因此宣传活动将提供实用的资讯和指引，协助企业识别并避免相关风险。他又指，竞委会特别为行业协会准备了简便合规指南，提醒他们及其会员在会议时如何避免风险。

宣传活动今日正式展开，由艺人伍允龙及黄山怡（糖妹）主演的电视宣传短片及三集浪漫短剧《禁忌之密语》，于今日首播。竞委会亦同步出版小册子讲解相关行为，并就该议题举办巡回展览及主题讲座。

