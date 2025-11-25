男教师港铁中环站扶手电梯偷拍女乘客 认非法拍摄或观察私密部位罪 判感化21个月
更新时间：11:48 2025-11-25 HKT
39岁男教师今年8月在港铁中环站的扶手电梯用手机偷拍女乘客私密部位，他早前承认1项非法拍摄或观察私密部位罪，今于东区裁判法院判刑。主任裁判官张志伟考虑到被告坦白认罪，接纳报告建议，判处21个月感化令。
被告李升威，报称教师，被控非法拍摄或观察私密部位罪。控罪指李升威于2025年8月31日，在港铁中环站港岛线扶手电梯出于观察/拍摄女子X的私密部位的意图，为了从X的衣服下方，观察/拍摄其私密部位，而操作设备，即一部iPhone12 Pro，而操作设备的情况是若非该设备如此操作，该部位本来不是可让人看到的，及为了性目的或不诚实地作出以上所描述的行为，及不理会该行为是否获得X同意。
案件编号：ESCC2412/2025
法庭记者：王仁昌
