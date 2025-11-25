天气干燥｜正午湿度降至30% 天文台料明日日夜温差达7度 11.27高地吹7级风

干燥的东北季候风正为华南带来普遍晴朗的天气。天文台指出，今日（25日）正午时分，本港大部分地区的相对湿度下降至30%左右。天文台预料未来两三日日夜温差颇大，明日（26日）气温介乎17℃至24℃，温差达7度。而东北季候风补充会在明晚（26日）至周四（27日）初时抵达广东沿岸地区，周四高地吹7级风；周五（28日）气温稍为下降，气温跌至16℃。

下午天晴非常干燥

天文台预测本港今日天气天晴，下午非常干燥，气温介乎19°C至25°C，吹和缓至清劲北至东北风，初时离岸及高地间中吹强风。

在正午12时，位于菲律宾的热带低气压集结在马尼拉之东南偏南约460公里，预料向西或西北偏西移动，时速约22公里，横过菲律宾，移入南海中南部。

11.27高地吹7级风

根据天文台九天天气预报，东北季候风会在未来两三日持续为华南带来普遍晴朗及非常干燥的天气，该区早上清凉，日夜温差颇大，明日（26日）气温介乎17℃至24℃，温差达7℃。而一股东北季候风补充会在明晚（26日）至周四（27日）初时抵达广东沿岸地区，周四高地吹7级风；周五（28日）气温稍为下降，气温介乎16℃至22℃。

位于菲律宾热带气受东北季候风影响逐渐减弱

另外，现时位于菲律宾的热带气旋会在未来一两日横过南海中南部，随后大致移向越南至海南岛以南海域一带，同时受东北季候风影响逐渐减弱。而一道云带会在周末至下周初逐渐覆盖南海北部及广东沿岸，该区有一两阵雨。