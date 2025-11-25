Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

天气干燥｜正午湿度降至30% 天文台料明日日夜温差达7度 11.27高地吹7级风

社会
更新时间：13:25 2025-11-25 HKT
发布时间：07:29 2025-11-25 HKT

干燥的东北季候风正为华南带来普遍晴朗的天气。天文台指出，今日（25日）正午时分，本港大部分地区的相对湿度下降至30%左右。天文台预料未来两三日日夜温差颇大，明日（26日）气温介乎17℃至24℃，温差达7度。而东北季候风补充会在明晚（26日）至周四（27日）初时抵达广东沿岸地区，周四高地吹7级风；周五（28日）气温稍为下降，气温跌至16℃。

下午天晴非常干燥

天文台预测本港今日天气天晴，下午非常干燥，气温介乎19°C至25°C，吹和缓至清劲北至东北风，初时离岸及高地间中吹强风。

在正午12时，位于菲律宾的热带低气压集结在马尼拉之东南偏南约460公里，预料向西或西北偏西移动，时速约22公里，横过菲律宾，移入南海中南部。

11.27高地吹7级风

根据天文台九天天气预报，东北季候风会在未来两三日持续为华南带来普遍晴朗及非常干燥的天气，该区早上清凉，日夜温差颇大，明日（26日）气温介乎17℃至24℃，温差达7℃。而一股东北季候风补充会在明晚（26日）至周四（27日）初时抵达广东沿岸地区，周四高地吹7级风；周五（28日）气温稍为下降，气温介乎16℃至22℃。

位于菲律宾热带气受东北季候风影响逐渐减弱

另外，现时位于菲律宾的热带气旋会在未来一两日横过南海中南部，随后大致移向越南至海南岛以南海域一带，同时受东北季候风影响逐渐减弱。而一道云带会在周末至下周初逐渐覆盖南海北部及广东沿岸，该区有一两阵雨。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
生活百科
10小时前
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
影视圈
9小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
2025-11-24 15:30 HKT
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
影视圈
13小时前
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
影视圈
12小时前
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
饮食
16小时前
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
饮食
17小时前
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
00:34
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
突发
7小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
前港姐冠军获叶念琛钦点演新一代「阿宝」 曾是城大校花貌似李嘉欣拍过写真 近年受TVB力捧
前港姐冠军获叶念琛钦点演新一代「阿宝」 曾是城大校花貌似李嘉欣拍过写真 近年受TVB力捧
影视圈
7小时前