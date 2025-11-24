前港会球员涉打假波案 控方特赦证人称球员以绑鞋带举手等发暗号 证人再投注及转告他人

前港会后卫霍斌仁涉利诱队友「打假波」案，今于东区裁判法院续审。控方特赦证人出庭顶证其他被告，供称被告等人在WhatsApp群组讨论操控本地球赛及投注外围赚钱，而证人和次被告、27岁外围赌注中介人会到球场观赛，当霍透过调整袜子长度、绑鞋带和举手等暗号，给出接下来会失球的讯号，证人便进行投注及把情报分享给其他人。案明续审。

餐厅内商讨球赛中暗号动作

控方今传召特赦证人成嘉狄（Kartik Srivastava）。印度裔的成嘉狄获控方发出免予起诉书，他供称自己于香港土生土长，他与Waheed Mohammad在中学认识，而他毕业后再经朋友介绍和投资群组认识霍斌仁，他也认识卢斯安奴和屠俊翘。2022年10月，霍透露知道一些有关操纵球赛的资讯，涉及中国、巴西和尼日利亚等海外赛事；霍亦曾提到除了加密货币和股票以外，还有第3种投资方式，因此成嘉狄相信对方身为足球员，有球赛内幕消息，可透过赌博赚钱，后来依霍的指示投注外围。

成嘉狄供称，当时霍会在WhatsApp群组中透露入球数目、胜率及角球数目等消息，而后来霍转到愉园踢足球，他和Waheed则到球场观看赛事，并接收霍在球场发出的暗号，他会依霍事前给的指示、把消息再转发给其他人，他本人也会依霍的情报投注外围。

被告左起霍斌仁和屠俊翘。王仁昌摄

成嘉狄翻看涉案WhatsApp记录，确认自己在2022年9月曾到北角某餐厅，与霍、Waheed及卢斯安奴见面，讨论霍在球赛中给予的暗号，包括调整袜子高度和绑鞋带等，去透露在接下来的10分钟或15分钟会有入球等。

特赦证人与次被告观赛接受暗号后投资

同年10月2日及16日、愉园分别对阵九龙城和北区的赛事中，成嘉狄和Waheed均有到场观看赛事，并依霍给的暗号投注及转发讯息给他人。在10月2日赛中，成嘉狄和Waheed另收到1500元报酬；在10月16日赛事，因成嘉狄转发给其他人的报酬不清晰，故没有额外收到报酬，但从Waheed处收到700元的彩金。

成嘉狄又供称，在10月30日、愉园对中西区的赛事中，霍亦透过举手来给暗号，发出至少会输一波的讯号，他遂投注了1000元泰达币及赚取了650元彩金。

4名被告依次为29岁霍斌仁、27岁外围赌注中介人Waheed Mohammad、36岁中西区康乐体育会后卫卢斯安奴（Luciano Silva Da Silva）及29岁屠俊翘。

4人同被控一项串谋赌博时作弊罪，指他们于2022年8月18日至前年4月30日与成嘉狄及其他人串谋，以欺诈手段赢取一名收受赌注者的金钱，致使愉园体育会有限公司在赛事中落败、或操控入球或角球数目，以在相关足球赛事中赢取金钱。霍另被控3项向代理人提供利益罪。除屠外，其余3人另被控串谋赌博时作弊罪。

案件编号：ESCC438/2024

法庭记者：王仁昌