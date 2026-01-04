同你讲故．多图︱上环大笪地兴衰录 两度重开难复旧日盛景 灯火夜市见证香港变迁

香港夜生活多姿多彩，可以到中环兰桂坊感受酒吧文化、亦可以在尖沙咀的楼顶酒吧欣赏维港夜景、到庙街夜市品尝地道小吃；其实香港夜市早在上世纪已有根基，甚至更热闹。夜幕低垂，70年代灯火通明的露天广场上，叫卖声、戏曲声、喧闹声交织，相信是不少老香港记忆中难以抹去的市井交响曲。今期《同你讲故》带大家回到那个比今日庙街更喧闹、更质朴的「平民夜总会」上环大笪地，一同寻找被遗忘的市井传奇。

上环大笪地｜晚上灯火通明 香港旧时夜间乐园

「大笪地」一词在粤语中有「大块空地」或「开阔、简陋、专卖平价货品地方」的意思，是香港早期对露天市集的统称。过去，市民的娱乐消遣有限，闲暇时常与街访邻里聚于空地，民间墟市便应运而生。每当夜幕降临，「大笪地」便灯火通明，人声鼎沸，成为普罗大众晚上消闲娱乐、消费购物的好去处，当中就属「上环大笪地」最为人津津乐道。

上环大笪地｜英军军营迁出形成露天巿集 集娱乐、饮食、购物一体

「上环大笪地」的历史可以追溯至百多年前。1841年《南京条约》签订后，香港岛成为英国殖民地。同年1月，英军于上环水坑口街一带登陆并举行升旗仪式，象征正式占领香港，其后在当地设立军营。该军营后来迁至高升街至东边街一带，即现时称为「西营盘」的地区，名称源于「军营盘地」之意。军营迁出后，原址留下一片林木围绕的空地，逐渐吸引附近居民前来休憩，形成夜市，被称为「大笪地」。

早期「上环大笪地」位于荷里活道，以江湖卖艺表演为主，包括马骝戏、画炭相、木偶戏和功夫杂耍等，亦有讲故佬和医卜星相者聚集讲故事及占卜，为居民提供娱乐。其后该处发展为具跳蚤市场特色的墟市，售卖廉价日用品，并出现大牌档等食肆，著名食品包括避风塘炒蟹、豉椒炒蚬、鱼蛋、啄啄糖、糖葱饼及炸萝卜饼等。当时摊档的开设范围更扩展至城隍街、鸭巴甸街一带。

上环大笪地｜娱乐选择日增 由百摊鼎盛到两度复活失败

1957至1958年间，上环林士街至摩利臣街一带完成填海工程。1961年，港澳码头迁至林士街的新址。当时新码头旁设有日间露天停车场，二战后部分人转往至此摆摊，使该处在晚间成为小贩集中摆卖的场所。由于地点为新填海所得，因而得名「新填地」。

新填地的经营模式与荷李活道「大笪地」相仿，同样汇集了街头表演、大牌档及干货摊档等，但面积却大数十倍，因此迅速吸引大批市民前往，当时官方旅游刊物更称之为「平民夜总会」，大家所熟悉的「上环大笪地」指的就是位于新填地的「大笪地」。

1970年代，旧「大笪地」土地被政府收回兴建荷李活道公园，整个「大笪地」迁至港澳码头一带，使该处规模扩大、更广为人知，此后亦被称为「上环大笪地」。70年代中期，政府为兴建港澳码头及信德中心等项目，「上环大笪地」西移并多次收窄范围，加上娱乐选择日增，「大笪地」逐渐式微。至1992年，因中区填海计划将该地发展为中环（港澳码头）巴士总站，位于新填地的「上环大笪地」正式结束。

2002年，政府曾在信德中心邻近填海区空地重开「上环大笪地」，设有逾300个跳蚤市场摊位，但被批缺乏昔日特色，一年内摊档锐减至仅20多户，不过后来因承办商欠租、宣传、管理不善；加上「沙士」等问题，「上环大笪地」一年后交回民政处接手，并营运至2004年2月1日结束。

启德大笪地｜最大跳蚤市场拥逾千档摊位 因租约纠纷落幕

启德国际机场1998年停用后，原址跑道及停机坪等露天区域变成多元化的公共活动场地。 2000年由启德旧机场跑道改建而成的「大笪地」是当时全港最大的跳蚤市场，占地百万方呎，全场有逾千个摊位，入场人次数以万计，后因租务纠纷逐变冷清。

尽管实体的「大笪地」已不复存在，但不时举办一些以「怀旧大笪地」为主题的市集或嘉年华，重现当年的部分风貌，例如中环街市曾举办「中环大笪地 市旺添福气」、观塘APM商场引入「大笪地」美食等。

这些活动让年轻一代体验旧日情怀，也让老香港人重温昔日记忆。而「大笪地」的兴衰不仅是一段历史，更是香港这座城市的文化记忆。