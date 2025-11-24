七仙羽被指违反服务承诺遭索偿3万元 指收不到申索人文件押后5.13再讯

女客人疑去年预约风水师七仙羽（原名赵玲）就物业交易指点迷津，惟两次预约均未见七仙羽现身，只能与该处其他人士会面，她先后支付共逾3.3万购买「法器」及「自身健康」服务，惟物业最后未能以理想价格出售。女客人早前入禀小额钱债审裁处要求七仙羽全数退款，案件今日提讯，七仙羽并无到庭。七仙羽方指未能收到女客人邮递的文件，女客人确认放弃申索购买「法器」的3,800元。暂委审裁官麦铭贤将案件押后至明年5月13日再提讯，以待双方存档证据。

七仙羽只收到法庭文件未接获申索人文件

七仙羽一方甫开庭透露，未收到申索人邮递的文件。麦官直指「唔可信」，被告不可能只收到法庭文件，而未能接收申索人的文件，惟仍批准押后案件，待双方再次存档证据，明言下次不会再因被告收不到文件而押后。

麦官向申索人澄清追讨的款项，申索人回应「七师傅本人无履行服务」，而且被告声称楼宇能高过市价售出，惟最终其他估价较低的单位售价却比涉案物业高。申索人补充，在Facebook上见被告本人亲自进行服务，故才预约进行法事，惟缴费后，却迟迟不见被告前来进行服务，终由其他人来进行「佢地所谓嘅法事」，申索人曾问「点解唔系七师傅嚟」，对方只「叫我走先、敷衍我」，申索人为是次服务支付了约1.5万元。

申索人决定放弃申索3800元法器价钱

申索人另提及，其后第二次付费预约被告进行服务，是关于自己健康的法事，申索人指「事前有问系咪七师傅做」，获确认后支付费用约1.5万元。其后职员建议申索人购买价值3,800元法器，申索人指当时「职员叫我念下经」，申索人问什么时候见到被告时，职员则回应「之后会再联络我」，惟最终没有下文。

麦官向申索人确认，由于申索人认为法器并非真品，所以欲索偿3,800元。申索人回应「我唔申索（法器），因为金额唔大，唔想化验」，遂仅追讨两次的服务费用约3万元。麦官关注，双方是否有和解的可能性。申索人回应「有」，被告方则指「佛堂已经提供咗服务」，故认为没有和解的可能。

指七仙羽本人无现身履行服务

申索人为郭倩怡，被告为赵玲（又称七仙羽）。被告今未有到庭，由一名女子代表出庭。申索书指，申索人预约赵玲于2024年9月10日在太子的佛堂会面，赵玲为她处理有关出售物业的事宜。惟当日没看到赵玲本人，只与在场的其他人士会面，他们向申索人表示可以410万元卖出物业，申索人需支付14,680元，最终申索人的物业以408万元出售。

申索人遂再预约，但仍未获赵玲亲自接见，另获告知需再付1.5万元及3,800元，申索人因而认为全程没有与赵玲本人会谈，并非由她本人提供服务，属违反服务承诺，遂向赵玲追讨所支付的33,480元。惟申索人今庭上确认放弃申索购买法器的3,800元，终向赵玲追讨29,680元。

案件编号：SCTC20455/2025

法庭记者：黄巧儿