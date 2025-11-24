港交所时任上巿部高层涉收贿披露机密资料遭廉署起诉 另两人被控妨碍司法公正明提堂

廉政公署上周五(21日)落案起诉一名香港交易及结算所有限公司(港交所)时任助理副总裁，控告他涉嫌贪污收贿15万元，以披露上市公司的机密资料。另外两名涉案人士则被控妨碍司法公正，涉及廉署及证券及期货事务监察委员会(证监会)有关内幕交易的刑事调查。3人暂获廉署准予保释，案件明日(25日)在东区裁判法院提讯，控方稍后会申请将案件转介区域法院答辩。

被告谭卓彦，38岁，港交所上市部资讯科技组前助理副总裁，被控两项公职人员接受利益罪名。同案被告周子刚，38岁；及邓庆俞，39岁，同被控一项妨碍司法公正罪名。

廉署早前接获证监会转介牵涉内幕交易的贪污投诉而展开联合调查。廉署调查发现，案发时谭卓彦因工作需要而获授权取阅港交所相关的电邮，当中包含上市公司敏感消息等机密资料及文件。有关资料仅限指定上市部人员于执行公务时取用，并且不得向未经授权人士披露。

谭卓彦涉嫌于2024年6月及12月，从周子刚接受两笔贿款共15万元，以向周子刚披露他从港交所电邮系统非法获取与股价相关的机密资料。

周子刚及邓庆俞则涉嫌于2025年3月4日，就周子刚怀疑涉及内幕交易的刑事调查中作出一系列意图妨碍司法公正的行为，当中包括周子刚涉嫌指示邓庆俞保管共约390万元现金、两只总值逾100万元的手表及一部手提电话，并干扰邓庆俞车上的行车记录仪运作，借以影响调查。

相关贪污调查仍在继续进行，廉署不排除采取进一步执法行动或检控其他涉案人士。