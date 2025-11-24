香港单车节︱逾6000人报名历来最多 11.30凌晨1时起分阶段封路 即睇受影响路段

「2025年新鸿基地产香港单车节」将在周日（30日）举行，今年逾6,000人报名，创历届新高。警方表示，周日凌晨1时起，青屿干线、屯门公路、青朗公路及荃湾路，往九龙方向路段将封路并分批解封，至早上11时45分全数解封；九龙区路段则由29日晚上8时起分阶段封路，并于赛事完结后分批解封，预计周日下午1时解除所有封路措施。运输署呼吁，驾驶人士避免驾车前往受影响地区，市民应及早计划行程以免延误，尽量使用铁路服务，并留意临时改道和车站迁移安排。

155条巴士线分阶段改道、缩短、暂停或迁站

非竞赛项目方面，50公里和32公里组别会沿用以往路线。「冲刺王」卡云迪殊（Mark Cavendish）、全运会三金得主李思颖，与李慧诗、梁颖仪、邓宏业、洪松荫等多位名将，将在50公里组别亮相。他们会途经「四隧三桥」，包括长青隧道、南湾隧道、尖山隧道、沙田岭隧道、青马大桥、汀九桥及昂船洲大桥。

运输署高级运输主任何俊杰表示，尖沙咀一带道路，包括梭士巴利道、么地里、红磡绕道、九龙公园径、广东道、柯士甸道西 、雅翔道高架路段等路线将暂时封闭。周日凌晨1时起，共155条巴士路线（包括九巴65条、城巴34条、隧巴28条、龙运27条及新大屿山巴士一条），以及15条专线小巴路线需分阶段改道、缩短路线、暂停服务或临时迁站，直至道路重开。位于封路地区内的路旁停车位、巴士站、的士站、的士上落客点、公共小巴站，以及专线小巴站将暂停使用。天星码头巴士总站和中国客运码头公共运输交汇处，将在周日凌晨2时30分至上午约10时30分期间暂停使用。

上述封路安排将不会影响由港岛／九龙／新界东前往机场及大屿山的车辆。受汀九桥（往九龙方向）封闭影响，由新界西经屯门公路或大榄隧道前往机场及大屿山的车辆需改经荃湾路、荃青交汇处、青荃路、青荃桥、担杆山交汇处及青衣北岸公路前往青马大桥。

青屿干线往九龙方向等封闭路段较平时挤塞

何俊杰续说，青屿干线往九龙方向上层通道将临时封闭，由机场以及北大屿山前往市区的交通，会较平日的周日显著挤塞。另外，西九龙公路往西隧方向亦会临时封闭，新界西或九龙西前往港岛车辆，需改经民安队总部的连翔道北行往西隧。

西区海底隧道（来回方向）维持正常行车

单车节的4个项目（包括两个骑行活动及两个赛事）均由尖沙咀东梳士巴利道近帝国中心分阶段出发，覆盖的主要路段包括九龙公园径、柯士甸道西、雅翔道高架道路、西九龙公路、长青隧道、青马大桥、汀九桥、南湾隧道、昂船洲大桥、尖山隧道、沙田岭隧道及雅翔道，并以佐敦道天桥为终点。因应上述项目的安排及进度，以上路段将会在上午约11时45分前分阶段重开。

西区海底隧道（来回方向）将会维持正常行车。受西九龙公路（往西区海底隧道方向）封闭影响，由新界西或九龙西前往港岛的车辆需改经近民众安全服务队总部的连翔道（北行）支路前往西区海底隧道。

记者：萧博禧

摄影：吴艳玲

相关新闻：

香港单车节｜ 9.30截止报名 50公里组将战「四隧三桥」 与环法冲刺王卡云迪殊同场比拼

旅发局「新鸿基地产香港单车节」11月30日举行 经典50公里组踩上「四隧三桥」 报名期即日起至9月30日