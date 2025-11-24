六合彩︱6800万「幸运二金多宝」明搅珠 市民盼中头奖后「Hea」住返工

【六合彩/幸运二金多宝/6800万/头奖/一注独中】六合彩已经连续7期无人中头奖，「幸运二金多宝」将于明晚（25日）搅珠，如10元一注独中，预计头奖高达6,800万元。《星岛头条》记者今午（24日）到中环士丹利街投注站观察，尚未到12点营业时间，便有近30名市民在门外排队。

6800万金多宝︱市民中头奖想环游世界

在中环区上班的刘先生表示，今次买了3张电脑票，与家人一人一张，「我都没有试过中六合彩，通常超过数千万元的金多宝也会买的」。他笑言，若中了头奖第一时间不会告诉别人，怕别人会偷钱，只会和家人分奖金，「之后也会照常上班，『Hea住』返工」。如果中头奖，他最想做是环游世界，「去平日较少机会去的地方旅行，例如欧洲或者花费较多的北极。」

市民「佛系」投注：无中当做善事

同样在中环区上班的胡先生特意来这个「最旺投注站」碰碰运气，合共花费55元购买两张电脑票，「当然会希望（打破连续七期无人中头奖的纪录），每个人都想。如果中了头奖就甚么都想做，最想要买一层楼，与家人去日本旅行，或者东南亚地区」。被问到有否心水号码，他表示，最经常买的是生日日期，「总之每期都买哪些号码，连续买数期。」

每次途经中环都会来投注的退休人士林先生透露，今次买了2,000多元、全部半注的电脑票，「半注都够了，中几百万都够。如果有幸中头奖就更好，可以慢慢玩玩。中了当然要做善事。」被问到会否去旅行，他则指很多地方都去过，「坐飞机坐到怕，不想去了，会拎（奖金）去打麻将、赌马。」

林先生又指，自己最高中过十多万元，笑言从无投注策略，「买了就丢在这里，随便它。中到马会就过数去户口。没有中，就当做善事，没所谓。」

记者：何姵妤

摄影：卢江球

相关新闻：六合彩｜幸运二金多宝11.25搅珠 头奖一注独中6800万 即睇星期二最旺号码