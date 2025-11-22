Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

基孔肯雅热｜青衣绿悠雅苑再增一宗输入个案 女患者66岁丈夫同染疫 儿子暂无病征

社会
更新时间：19:21 2025-11-22 HKT
发布时间：19:21 2025-11-22 HKT

衞生署衞生防护中心表示，截至今日（22日）下午5时，中心录得一宗新增感染基孔肯雅热输入个案。新增个案涉及一名66岁男子，居于青衣绿悠雅苑，是昨日公布涉及一名60岁女子输入个案的丈夫，来自同一个家庭。

2人于11月17日一同到访广东省深圳市。中心昨日（21日）就该60岁女子进行流行病学调查时，发现66岁男病人于11月20日起出现关节痛，随即转介病人到仁济医院急症室接受检查及进行验血检测。他的血液样本对基孔肯雅病毒呈阳性反应，已获安排入院在无蚊环境下接受治疗，目前情况稳定。

中心指2人于11月17日曾一同到访广东省深圳市，属输入个案。资料图片
上述两名病人尚有一名家居接触者，为他们的儿子，三人曾一同到深圳市，暂时没有出现病征，正接受医学监察。

由于个案在潜伏期曾前往受基孔肯雅热影响的地方旅游，中心初步认为他是在外游期间受到感染，属输入个案，会把个案通报广东省衞生当局。

本港今年累计录得68宗基孔肯雅热确诊个案，四宗属本地个案，其余全部属输入个案。

