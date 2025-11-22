全运会︱罗淑佩赞扬港队表现优秀 研启德作为手球赛事主场馆 谈大湾区申办奥运可能

为期13天、由粤港澳三地首次联合举办的第15届全国运动会昨晚圆满结束，香港派出602名运动员参与28个竞赛项目，共取得19面奖牌，创下历史佳绩。文化体育及旅游局局长罗淑佩赞扬香港运动员十分优秀，并表示政府会继续从硬件及软件上支持运动员发展。

罗淑佩今（22日）在电台节目表示，全运会整体入场人数不俗，举例指启德主场馆是可容纳5万人的大型场馆，在七人榄球赛事决赛日吸引约2.4万至2.5万人入场，打破历年纪录。此外，多项赛事如剑击决赛、手球四强赛，以及沙滩排球准决赛与决赛等，观众席均告满座。整体门票售出约四成半，她对此表示满意，认为可以让更多市民认识如沙滩排球、三项铁人及手球等运动项目。

展现香港充满冲劲与承办能力

她总结香港此次承办8个竞赛项目非常成功，强调成功不仅在于奖牌数量，更在于赢得友谊、体现粤港澳大湾区的融合，落实「三位一体」与「一国两制」精神。香港展现出强大凝聚力，众多义工包括银发族、壮年人士及年轻人齐心协力办好全运会，展现香港充满冲劲、热情与承办能力，这些都是无价的收获。

罗淑佩又称，本港具备举办大赛的能力，在2008年北京奥运时成功承办马术项目，但举办奥运会是国家行为，相信本港距离举办奥运会仍有一些距离。今次全运会体现出粤港澳三地同心㩗手，将赛事办得有声有色，形容是「强强强联手」。

对于港队夺得9金2银8铜的佳绩，罗淑佩恭喜所有获奖运动员，表示赛前未敢预测成绩，以免为运动员带来压力。她赞扬香港运动员表现十分优秀且努力，正如赛前所说，只要运动员能「放开来打」，发挥应有水准，她对他们夺牌充满信心。她亦指出，本届政府在财政并不宽松的情况下，仍大幅增加对体育的资助与投入，包括启德体育园落成、拨款10亿元予香港体育学院，并加强对运动员的资助，让他们安心训练。未来政府将持续从硬件及软件方面支持运动员发展。

手球运动较难觅合适场地

本港男子手球队在赛事中取得第4名，创下全运会历来最佳成绩。对于日常场地使用问题，罗淑佩表示，手球运动有别于羽毛球及乒乓球，需要较大场地，且使用后需数小时清理，因此较难寻觅合适场地。政府计划在合适且交通便利的场地，为手球队安排更多黄金时段练习，并研究日后以启德体育馆作为大型国际或区域赛事的主场馆，同时积极探索更多场地供手球队训练，例如利用傍晚闲置的场地。至于剑击馆的筹建，她表示正进行前期工作，期望在本届政府任期内提交拨款方案。

另外，港足早前在启德主场馆出战亚洲杯外围赛，以1：2不敌新加坡，无缘晋身决赛周。罗淑佩认为，绝不能以单场赛事评论港足表现。她强调，体育活动尤其是足球，需长期投入，所谓「久久为功」，例如青训是否需加强，以及是否增加更多真草训练场地等，都是未来可探讨的方向。

随启德体育园启用，政府重新检视大球场定位。罗淑佩指，大球场不只举办足球运动，正研究可举办不同球类活动，包括网球赛事，及将包厢改作体育属会的办公地方，以改善他们的工作环境。

她亦指出，随著今年举办多项体育赛事、演唱会等盛事，不论内地或外地旅客来港数字均有理想增幅，证明盛事能带动零售及九龙城周边消费。同时，文创商品销售理想，不少甚至售罄，这些都是体育产业的重要组成部分。

